Огородники рассказали, как понять, что огурцы страдают нехваткой или переизбытком микроэлементов

При выращивании огурцов очень важно соблюдать правильное сбалансированное питание. Переизбыток подкормок и микроэлементов не менее вреден, чем их недостаток.

Недостаток питание:

Чаше всего недостаток питательных веществ возникает, если почва на участке используется интенсивно, но при этом не происходит восполнение ее плодородия.

Для восстановления питательного состава вносят различные комплексные удобрения. Это делают во время выращивания культуры, перед их посадкой и после уборки урожая.

Понять, какого элемента не хватает в почве можно по внешнему виду огуречных плетей и плодов.

При недостатке калия листовые пластины приобретают тонкую желтую каемку, при этом они имеют яркий темно-зеленый окрас. Плети быстро растут, но огурцы не цветут и не появляются завязи.

Если растения плохо растет, не развиваются, при этом листья тонкие светлые, а плети длинные и волокнистые, то не хватает в почве азота. При недостатке этого элемента образуется мало завязей, плоды очень мелкие и неправильной формы.

О нехватке магния сообщит неравномерная окраска наземной части огуречных плетей.

Определить о недостатке кальция можно по молодым, только появившимся, листочкам. У них темно-зеленый фон, но при этом светлые края и осветленные полоски около прожилок.

Недостаток бора сказывается на урожайности. При его нехватке растение цветет, но нет завязи, а образуется много пустоцветов.

При дефиците фосфора на листьях появляются большие бурые пятна. Постепенно листва высыхает и отмирает.

Кислым почвам свойственен дефицит молибдена. Его нехватка заметна по старым листьям, которые покрываются пятнами и скручиваются вниз. При этом край листа высыхает.

Если верхний ярус листьев имеет светлый бледно-желтый цвет, то в почве не хватает железа.

При недостатке меди побеги огурцов выглядят вялыми, листья бледные, цветы осыпаются.

Цинковое голодание проявляется несемеричным окрашиванием листвы, а также желтый их оттенок.

При появлении признаков голодания необходимо восполнить недостающий питательный элемент в почве или провести опрыскивание огуречных кустов для восстановления их роста.

Излишки удобрения:

Как уже было отмечено, избыток питательных элементов также негативно сказывается на росте огурцов. По внешнему виду вегетативной зеленой части и форме плодов, можно узнать, какого элемента в грунте больше.

При большом количестве фосфора в почве растение в целом начинает желтеть. На листьях образуются пятна некротического характера, постепенно опадают.

Если кусты чрезмерно быстро растут и имеют темно-зеленый цвет, то, скорее всего, слишком много внесено азота. Дополнительно будет наблюдаться появление между прожилками серо-бурых или желтоватых пятен. От большого количества азота растение может погибнуть. На листьях сначала появятся коричневые пятна, которые постепенно будут разрастаться к центру куста.

При избытке калия у более старых листьев наблюдается некроз – появляется тонкая белая или желтая полоска по краю.

Если в почве слишком много бора, то край листьев приобретает лимонно-желтый цвет. Через некоторое время могут появиться желтоватые пятна, которые равномерно распределены по огуречной листве. Края листьев заворачиваются вниз.

При большом количестве магния происходит отмирание корневой системы. К наземной части не поступает кальций, что приводит к скручиванию и потемнению листьев.

При избытке меди нижняя часть листьев начинает страдать от хлороза. Постепенно образуются бурые пятна, листва опадает.

Избыток марганца характерен для закисленных грунтов. Растения страдают от некроза листвы. Бурые некротические пятна распространяются по всей листве.

Большое содержание в почве серы губительно для растений. Огуречные кусты отстают в развитии, грубеют. На лицевой стороне пластины появляются наросты, напоминающие чешую.

Внешне не проявляется избыток железа. Особенность этого элемента в том, что он не скапливается в почве, а образует с другими компонентами различные соединения.

Для получения хорошего урожая огурцов важно обеспечить растениям правильно и сбалансированное питание. Недостаток или избыток опасны для растений. Причем, устранить голодание проще, чем спасать огурцы от чрезмерного питания.