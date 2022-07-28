Огородники рассказали, какие культуры не уживаются друг с другом

Растения, растущие рядом, получающие элементы питания из одного слоя почвы, называют конкурентами. Антагонистом считают культуру, угнетающую соседа.

Деревья конкуренты:

Плодовые деревья живут в саду десятки лет. Перед посадкой саженцев стоит узнать, кто кому плохой сосед, тогда не придется гадать, почему культура плохо развивается, не дает положенный урожай. Урожайность яблони, груши хуже, если рядом растут косточковые культуры: черешня, абрикос, вишня.

Есть и другие растения, которые на них отрицательно влияют:

пихта;

грецкий орех;

сирень;

чубушник.

Персик очень привередливое растение. Взрослое дерево угнетает молодые саженцы абрикосов, посаженные меньше чем в 2,5 м от него. При близкой посадке они отстают в развитии и отклоняются от него в другую сторону. Еще он угнетает растущие неподалеку груши, яблони.

Агрессивный характер у ели. Она ко многим кустарникам и деревьям относится враждебно. После вырубки почва восстанавливается около 15 лет. Рядом с ней особенно плохо розе морщинистой, клену татарскому, сирени.

Сам персик плохо переносит соседство вишни, черешни. Только на расстоянии 6-7 метров они на него не влияют. При близкой посадке персиковое дерево живет всего 4-5 лет. Ствол отклоняется от неугодного растения до 45 °. Ветки персика страдают от камедетечения, усыхают, подмерзают. Черешня с вишней тоже отстают в развитии.

Вкус винограда ухудшают капустные грядки. Это заметили ученые Древнего Рима. Наблюдения Плиния Старшего за взаимоотношениями виноградной лозы и капусты дошли до наших времен. Сейчас изучением влияния растений друг на друга занимается наука аллелопатия.

Плохие соседи на огороде:

Многие выращивают на дачах петрушку, любисток, кинзу, сельдерей, петрушку, но мало кто знает, что зонтичные растения хуже растут по соседству друг с другом. Их лучше сажать в разных местах, потому что у них близкие требования к питанию.

Исключение составляет морковь. Она представитель этого семейства, но менее придирчива к родственникам, посаженным в непосредственной близости.

Фенхель угнетает все овощи, растущие рядом с ним.

Картофелю не идет на пользу близкое соседство с томатами, тыквой, подсолнечником, они причина фитофторы ботвы. Нельзя сеять на одну грядку латук и брокколи. Корневые выделения капусты угнетают салат.

У гороха плохие взаимоотношения с томатами, чесноком, всеми видами лука, под вопросом его соседство с капустой, картофелем. Одни огородники такое сочетания считают уместными, другие считают плохими. На капусту негативно влияет петрушка и растущий неподалеку виноград.

Цветы враги:

Всем цветам плохо живется рядом с георгинами, под ними даже сорняки не растут. Агрессивно себя ведут все разновидности семейства лютиковых. Эти растения активно поглощают из почвы питательные элементы и влагу, из-за этого грунт быстро истощается, а соседи сидят на голодном пайке.

Корневые выделения картофеля вредят яблоне.

Рядом с розой не стоит сажать:

гейхеры;

астры;

ирисы;

пионы.

Цветы из этого списка угнетают королеву сада, она, в свою очередь, плохо влияет на резеду, гвоздику, растущую рядом с ней.

Если размеры дачного участка малы, сложно соблюдать пространственную изоляцию. В этом случае планируют мероприятия, снижающие плохое влияние растений друг на друга.