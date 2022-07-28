Огородники рассказали, как спасти редиску от блошки

Редис – один из самых ранних и полезных овощей на огороде. Но подпортить урожай может вредный вредитель – крестоцветная блошка.

Методы борьбы:

Прежде чем начинать активную борьбу с блошкой, следует убедиться в том, что это именно этот вредитель. Маленькие жучки перемещаются по листьям, после них остаются отверстия и огрызки листовых пластин.

Вредитель очень опасен. Так как всходы редиса появляются первыми, то насекомые набрасываются на листья и массово их поедает. Бороться стоит с первых дней появления. Если этого не сделать, то всходы будут уничтожены. Страдают также и взрослые растения.

Народные рецепты:

Существует несколько методов и народных способов, которые помогут обезопасить весенние всходы редиса от нашествия крестоцветной блошки.

Высокий уровень влажности. Наиболее активно действует вредитель в жаркую сухую погоду. Обильный полив защитит редис от нашествия блошки. Если в воду добавить сильно пахнущие вещества, то борьба будет результативнее.

Ловушки. Ловить взрослых вредителей можно на липкие флажки. Кусок ткани прикрепляют к ткани и намазывают липким составом, например, солидолом.

Опрыскивание настоями. Рецептов много. Например, на основе табачной пыли. Стакан вещества заливают ведром кипятка и оставляют на сутки. Добавляют 100 гр. измельченного хозяйственного мыла и опрыскивают грядки. Можно обработать молодые всходы настоем на основе чеснока и пасынков томатов. Оба компонента измельчают и смешивают в равных пропорциях. Заливают теплой водой и настаивают 5-6 ч. В готовую смесь добавляют немного жидкого хозяйственного мыла.

Сухое опыление. Для еды блошки стараются выбирать молодые чистые листочки, поэтому опылять культуру можно любыми средствами. Наиболее эффективнее древесная зола. Ее можно смещать с табачной или дорожной пылью.

Опудривание не работает при разовом использовании. Опылять золой и пылью следует грядки регулярно. Идеально это делать после каждого полива.

В специализированных магазинах можно приобрести специальные химические и биологические препараты, которые помогут в борьбе с насекомым:

Актара;

Карбофос;

Актеллик;

Банкол.

При использовании подобных препаратов важно строго соблюдать технику безопасности. Применять подобные средства при выращивании редиски нужно в крайних случаях, так как химические элементы выводятся очень долго.

Профилактика:

Защищать посадки редиса можно не только после появления блошки. Это делают заранее.

Простые меры профилактик помогут предупредить появление насекомого:

насекомое пугает аромат рядом растущего чеснока, кориандра, укропа;

в конце лета посадить овощ можно около грядок с бархатцами, настурцией, календулой;

при поливе в воду добавляют сильно пахнущие вещества: настои валерианы, корвалол (по 10-15 капель на 10 л);

по грядке можно разложить свежесобранные ветки полыни;

на осень важно перекапывать грядки, чтобы личинки вредителя не зимовали в почве;

регулярно пропалывают посадки;

растения с сильным иммунитетом не привлекают вредителя, поэтому регулярно проводят подкормки;

высеивать редис максимально рано, пока насекомые находятся в состоянии спячки.

Крестоцветная блошка очень быстро способна ликвидировать молодые всходы редиса. При появлении первых признаков поражения принимают меры. Но лучше всего предупредить вредителя.