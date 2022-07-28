Огородники рассказали, как правильно выращивать лук-шалот

Лук шалот это двулетнее растение. В первый сезон из чернушки получают севок, а на второй год уже готовые луковицы.

Правила посадки:

На первом этапе выращивания лука-шалота важно соблюдение правил агротехники и севооборота. Так как культура хладоустойчива, то сажать можно, как только сойдет снег. В южных регионах к посадке приступают с конца февраля, а для более прохладных городов северной и средней части страны сроки переносятся на апрель.

Если планируется получить крупный урожай головок, то посадочный материал сажают отдельно от тех экземпляров, что предназначены на перо. Если обламывать лук на зелень, то большой урожай репки собрать не получится.

Соблюдение правил севооборота:

Чтобы культура не болела и росла более активно, важно правильно выбрать предшественников.

Лук прекрасно будет расти после:

капусты;

томатов;

кабачков;

бобовых (фасоль, горох, бобы);

тыквы.

Не стоит сажать лук после подсолнухов, чеснока, свеклы, кукурузы, моркови. Также для стимуляции роста рядом с грядками лука можно высадить редис, салат, землянку, моркови. Последняя культура будет отпугивать луковую мошку.

Правила посадки:

Выбирают для лука-шалота хорошо освещенные участки с легкой плодородной почвой. Не любит культура расположение рядом грунтовых вод. Перед посадкой луковички прогревают, замачивают в слабом растворе марганцовки или любом стимуляторе роста.

На подготовленную грядку лук высаживают рядами. Между ними выдерживают расстояние около 10-15 см, между отдельными растениями оставляют столько же. Заглубляют луковички по плечики.

Правила ухода:

Во время вегетационного сезона шалот требует соблюдения классических правил ухода: полив, рыхление, прополка, подкормка. Поливать часто посадки не стоит, только при засухе (3-4 раза за сезон).

После дождя или полива на поверхности грунта образовывается корочка, которая мешает поступлению кислорода. Каждый раз проводят рыхление.

Внесение удобрения:

Без полноценного питания лук-шалот не будет расти. За вегетационный период обязательно подкормить растение 2 раза.

Первый раз подкармливают культуру после образования 3-го листа. Рекомендуют использовать органические составы, например, зеленое удобрение. Сорняки настаивают неделю на солнце, а затем полученный состав разводят с водой в соотношении 1:3.

Если нет возможности использовать органику, то можно приготовить раствор минеральных удобрений (на 10 л воды добавляют 1 ст. л. мочевины и ½ ст. л. калийного состава).

Вторую подкормку выполнют после формирования 5-го листа, но не ранее чем через 14 суток после первого внесения удобрений. В этот период луку для формирования головок необходим фосфор и калий. Для полива используют монофосфат калия (на 10 л разводят 1 ст. л. вещества).

Если погода влажная, то сухое удобрение можно аккуратно рассыпать между рядами.

Вредители и болезни:

Если не соблюдать правила ухода и условия выращивания можно встретиться с различными заболеваниями.

Самые распространенные болезни:

пероноспороз (ложная мучнистая роса);

ржавчина;

шейковая гниль;

мозаика;

фузариоз.

Луковые посадки могут пострадать от различных вредителей: луковая муха, нематода и тля.

При правильном уходе и соблюдении всех правил агротехники каждый сможет получить к концу сезона свой полноценный урожай лука-шалота. Основные принципы выращивания настолько просты, что с ними справиться начинающий огородник.