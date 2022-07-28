Огородники рассказали о лучших удобрениях для томатов

Получить хороший урожай томатов без регулярных подкормок очень сложно. Каждый пользователь хочет знать, какие удобрения использовать, чтобы не прогадать.

Минеральные готовые продукты:

При выращивании томатов целесообразно использовать минеральные удобрения. Современные магазины предлагают большой выбор питательных комплексных составов.

Среди самых востребованных и популярных удобрений можно отметить:

Аммофоска. Рекомендовано применять в начала сезона. Разводят с расчетом 50 гр. на ведро воды.

Диаммофоска. Состоит из 3 основных элементов. На 10 л воды добавляют 2 ч. л. состава.

Нитроамофоска. Содержит в своем составе все три необходимых для роста элемента: азот, калий и фосфор. На каждое ведро разводят 50 гр. удобрения.

При желании можно использовать простые составы, но самостоятельно сложно подобрать нужную концентрацию, так как переизбыток минеральных веществ не менее вреден, чем их недостаток.

Лучшая органика и народные рецепты:

Рецептов приготовления подкормок очень много, что только не предлагают любители всего натурального и органического. Но у каждого огородника есть свои хитрости выращивания помидор, которые передаются из поколения в поколение.

Зола- уникальное вещество, в составе которого есть масса питательных и полезных веществ для томатов:

железо;

фосфор;

кальций;

магний;

калий и другие.

Использование золы актуально для огорода не только в целях подкормки, но и для защиты растений от болезней и вредителей.

Грядки с томатами можно просто посыпать золой. Но чаще всего используют жидкую подкормку (на 10 л воды разводят 150 гр. золы). Под каждый куст выливают не менее 0,5 л питательного состава.

Дрожжевые подкормки:

Уникальный продукт, в составе которого много питательных компонентов и минералов. Дрожжевые составы обогащают грунт и способствуют ускоренному росту томатов.

Для приготовления смешивают 10 гр. сухих дрожжей, 4 ст. л. сахара и 10 л воды. После брожения для полива разводят подкормку с водой в соотношении 1:10.

Внекорневая молочная подкормка:

Подобная обработка кустов томатов не только обогатит их питательными компонентами, но и увеличить сопротивляемость к фитофторе.

Для приготовления удобрения необходимо:

1 л молока;

0,5 ч. л. борной кислоты;

10 капель йода;

9 л воды.

Опрыскивание молочным удобрением способствует образования завязей и плодов, предотвращает их опадение.

Опрыскивают томаты 3 раза за сезон:

В период бутонизации.

Во время массового цветения.

При начале завязывания плодов.

Особенно актуален такой вариант для томатов, выращиваемых в открытом грунте.

Куриный помет:

Птичий помет богат азотом и фосфором, без них растения не дадут хорошего урожая. Для приготовления питательного состава используют следующий рецепт.

Свежим пометом на треть заполняют 10 л ведро.

Заполняют водой и оставляют настаиваться на 7-10 суток.

0,5 л приготовленной массы добавляют на каждое ведро при поливе.

При использовании сухого помета готовят подкормку аналогичным способом, только средства для настаивания на ведро воды берут 0,5 л вещества.

Для получения богатого урожая важна мера. Помидоры требуют регулярных подкормок, но важно не переусердствовать. Переизбыток питательных веществ также может навредить. Опытные огородники рекомендуют использовать комплексный подход: чередовать арготические и минеральные варианты удобрений.