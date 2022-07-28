Огородники рассказали, как можно вырастить хороший урожай моркови на песчаном грунте
Морковь хорошо приживает на песчаном грунте. Корнеплоды вырастут правильной формы и оптимальных размеров, если обеспечить их полноценным питанием и поливом.
Как улучшить песчаную почву для моркови:
Перед тем, как посадить овощ, надо подготовить участок. Для этого понадобится выбрать солнечное место, т.к. корнеплод любит свет и тепло.
Морковка лучше растет на легком и рыхлом грунте, который богат органикой. Почва также должна быть кислой или слабокислой. Только при таких условиях морковь вырастет крупной, сладкой и ровной.
Грунт песчаного и супесчаного типа отвечает этим требованиям. Один аспект, который надо учесть – в нем плохо задерживается влага, а питательных элементов недостаточно. Поэтому предварительно необходимо внести комплексное минеральное и органическое удобрение.
Нельзя вносить свежий навоз, т.к. это испортит полностью будущий урожай. От процедуры следует воздержаться даже за год до посева.
Удобряют землю весной в процессе посадки. Органические элементы лучше внести осень на глубину 20-25 см, одновременно с перекопкой участка. Также добавить можно и фосфорные, калийные подкормки (до 15 г карбамида, 30-40 г суперфосфата и 15-20 г сернокислого калия на 1 м2).
Как подготовить семена к посеву:
Для профилактики развития болезней перед посевом семенной материал надо обеззаразить.
Сделать это можно несколькими способами:
замочить на полчаса в растворе перманганата калия в концентрации 1% - после этого семена надо промыть и просушить;
погреть в воде, температурой 50-52°С четверть часа;
провести протравливание Споробактрином из расчета 10 г на 1 л жидкости.
Учитывая, что размер семян морковки незначительный, перед посевом их надо прорастить, чтобы гарантировано получить входы как можно раньше. Можно оставить семена на влажных ватных дисках на 48-72 часа до даты посева, не забывая при этом время от времени опрыскивать семенной материал водой из пульверизатора.
После появления небольших корней, можно приступать к процедуре.
Чтобы ускорить проращивание, пойти можно и другим способом. Например, за 14 дней до огородных манипуляций разместить семена в мешочек из ткани, смочить и закопать на глубину штыка лопаты. Через 1,5-2 недели можно его извлечь из грунта, смешать проклюнувшиеся семена с песком и посеять.
Посев в открытый грунт разрешен, когда верхний слой земли прогреется. Если пренебречь этим правилом, то корнеплод вырастет кривым.
Правила посадки и выращивания морковки:
Если вы пропустили процесс проращивания, то сеять надо семенной материал поштучно, соблюдая дистанцию 5 см, между рядами должно быть расстояние 15-20 см, а глубина – 1,5-3 см. Благодаря такому подходу пикирование не понадобится. При посеве в одну лунку всходы будут частыми и без прореживания не обойтись.
Затем нужно полить землю и накрыть посевы. Орошать надо особенно тщательно, если семена моркови были гранулированные.
Дальнейший уход за растущей морковкой на песчаном грунте не отличается от такового на других типах почвы – это поливы, внесение удобрений, рыхление и, при необходимости, обработки от болезней и вредителей.
Вырастить морковь на песчаном грунте не составит труда, если придерживаться рекомендаций. Главное правильно подготовить семенной материал, место, где овощ будет произрастать, и обеспечить должный уход за культурой.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков попросил не верить данным NYT о потерях армии России в Украине
Дмитрий Медведев: Россия даст параллельный ответ на угрозы от вступления Финляндии и Швеции в НАТО
The Telegraph: Джонсон займет пост Генсека НАТО
Огородники рассказали, как выращивать баклажаны в теплице
Биржа ICE Futures сообщила о подорожании газа до 2250$ за 1000 кубометров