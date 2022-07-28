Дачники рассказали, как увеличить урожайность клубники минимум в два раза

На урожайность клубники влияет сорт, погодные условия, соблюдение агротехники и правил ухода. Необходимо избегать загущенных посадок, защищать саженцы от сквозняков и перепадов температур.

Требования к почве и поливу:

Клубника дает хороший урожай в рыхлых плодородных почвах. Грядки нельзя делать на низинных участках, где близко расположены грунтовые воды. При перекапывании землю очищают от сорняков, вносят удобрение – 2 ст.л. суперфосфата и ведро компоста на 1 м2 площади. К посадке можно приступать через 2 недели, когда почва уплотнится.

В период интенсивного роста клубнику поливают 1 раз в 2 недели. При дождливой погоде поливы отменяют. Чтобы определить, нужна ли растению влага, нужно проверять консистенцию почвы.

Если грунт рассыпчатый, требуется полив. Средний расход воды – 0,5 л на один куст, поливать под корень. Чтобы растение долго сохраняло влагу, посадки мульчируют. Грядки укрывают спанбондом черного цвета – материал позволяет корням дышать, препятствует появлению сорняков, сохраняет ягоды чистыми.

Вместо спанбонда можно использовать солому, древесные опилки, торф.

Чтобы получить урожай вкусных крупных ягод, клубнику подкармливают трижды в сезон:

Когда растение приживется и пойдет в рост – перепревшим коровьим навозом или птичьим пометом. Органическое удобрение разбавляют с водой в соотношении 1:10.

В период образования цвета – калий (4 г на 1 м2 площади) и нитрофоска (1 ст.л. на ведро воды).

После цветения – 2 ст.л. суперфосфата и 0,5 ст. древесной золы на 10 л жидкости.

Во время роста ягод кусты подкармливают комплексным минеральным удобрением Кемира Плюс, Агрикола. Также можно приготовить подкормку из коровяка. Перепревший коровий навоз вымачивают в воде (соотношение 1:1), оставляют в теплом месте на неделю.

Далее добавляют 9 л воды, 1 ст. древесной золы, 1 ст.л. нитроаммофоса. Расход питательной жидкости – 1 л на куст.

После сбора ягод клубнику подкармливают сухими удобрениями, в которых содержится фосфор и калий. Хороший результат дает Гуми-Оми, гранулы препарата рассыпают в междурядьях. В качестве поздней подкормки можно использовать и древесную золу – ее можно заделывать в почву или приготовить раствор для полива (1 ст. пепла на ведро воды).

Борьба с болезнями и вредителями:

Если лето выдалось дождливым и влажным, есть риск заражения посадок грибковыми инфекциями. Для профилактики болезней грядки опрыскивают 1% раствором медного купороса. При проявлении первых признаков мучнистой росы, пятнистости, вертициллеза, поврежденные растения нужно удалить. Клубнику опрыскивают препаратами Тиовит, Тельдор, Хорус.

Чтобы защитить ягоды от птиц, грядки накрывают сеткой или новогодней мишурой.

Если на участке появились вредители – листоеды, земляничный долгоносик, посадки опрыскивают препаратами Инта-Вир, Фастак, Актеллик. Устранить паутинного клеща помогут акарициды Аполло, Клещевит. При нашествии слизней и улиток – вредителей собирают вручную, грядки по периметру посыпают песком и древесным пеплом.

Кустики нужно пересаживать на новое место каждые 3 года. Растение нельзя сажать на участке, где в прошлом сезоне рос картофель и томаты. Простые советы помогут увеличить урожайность независимо от сорта клубники. Приглашаю к обсуждению – расскажите о своих способах, которые помогают получить хороший урожай.