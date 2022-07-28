Огородники рассказали об особенностях выращивания спаржевой фасоли

Для получения хорошего урожая, каких-то особых условий спаржевая фасоль не требует. Но соблюсти основные нормы агротехники все же нужно.

Выбор сорта и места посадки:

Для посадки лучше выбирать ранние сорта (созревание через 40-50 дней) и среднеспелые (70-80 дней). Поздние сорта, урожай которых собирается через 120-130 дней в наших широтах не вызревают.

Следует обратить внимание на вид спаржевой фасоли, они бывают кустовыми и вьющимися. Вьющуюся фасоль предпочтительно выращивать в теплицах, а кустовая подойдет для выращивания как в теплице, так и в открытом грунте.

Растение предпочитает солнечные и безветренные участки. Сильное солнце ей не опасно, она сама создаст себе тень. Участок должен быть умеренно сырым, не заболоченным.

Чтобы избежать заболеваний растения антракнозоном не следует сажать на одном и том же месте несколько лет подряд. Возвращать посадки на прошлое место можно только через 3 года.

Лучшая урожайность получается если спаржевую фасоль посадить на участки где до этого росли:

томаты;

капуста;

картофель;

баклажаны;

другие крестоцветные и пасленовые.

Спаржевая фасоль может принести пользу не только своими полезными пищевыми показателями, но и соседством для культур которым необходимо большое количество азота, а это огурцы, баклажаны, тыквы.

Почва и посадка:

Почва для выращивания стручковой фасоли должна быть рыхлая и питательная, глинистая земля не подходит. В северных районах лучше выбрать участки с песчаной почвой, так она быстрее прогревается.

Участок под посадку растения подготавливают еще с осени. Необходимо удалить старые растения, сорняки. Перекопать грядку с добавлением перегноя и минеральный удобрений. Весной следует еще раз вскопать участок и хорошо разрыхлить, если почва тяжелая, можно добавить песка в расчете 5 кг на 1 м2.

Посадки необходимо начинать после того как наступит уверенность в окончательном уходе возвратных заморозков. Для средней полосы подходит вторая половина мая. Всходы могут появиться и при температуре земли 10-12 градусов, но активный рост начинается при более высоких показателя 20-25 градусов С.

Семена высаживают в бороздки глубиной 5 см, предварительно просыпанные древесной золой и политые водой. Семена располагают на расстоянии 10 см друг от друга. Расстояние между рядами должно быть 40-60 см, чтобы корневая система растений не переплеталась.

Для вьющихся сортов стручковой фасоли необходимо создать условия для подвязывания. Установить опору до 2-х метров высотой. Для кустовой фасоли дополнительных мер для подвязывания не нужно, высота кустов достигает только 50 см.

Уход:

Спаржевая фасоль довольно нетребовательна, засухоустойчивая, но при недостаточном поливе медленнее развивается, а плоды деформируются. Полив лучше всего производить вечером под корень. До достижения растением 10 см рыхлить почву нужно после каждого полива. Если грядки выслать соломой, то это значительно упростит уход за растением.

Несколько советов для увеличения урожая:

Вьющейся фасоли необходимо сделать прищипку на высоте 2-2,5 м.

Собирать фасоль нужно часто, практически каждый день не допуская ее перерастания. Частый сбор стимулирует образование новых завязей.

Если все сделать правильно, то спаржевая фасоль обязательно порадует своим урожаем. Агротехника не сложная, но обязательна к соблюдению.