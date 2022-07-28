Огородники рассказали, как улучшить урожай моркови

Морковь – двухлетнее растение, для успешного выращивания и хорошего урожая, нужны качественные семена, плодородная почва, районированный сорт.

От чего зависит всхожесть семян:

Морковные семена всходят медленно, прорастают из них не все. Чтобы всхожесть семян была хотя бы 80%, они должны находиться во влажной почве. В регионах с жарким климатом и ветреной погодой поливать огород надо не менее 2 раз в день. В сухом грунте посадочный материал не выживает. Корнеплоды формируются мелкие или деформированные.

Советы, чтобы добиться максимальной всхожести семян:

Лучше отказаться от гранулированных семян, они всходят плохо. Для размягчения внешней оболочки семени нужно большое количество воды. Семечки не отличаются длительным сохранением всхожести.

Морковь сеют рано, чуть в оттаявшую почву, когда земля пропитана влагой. Это позволяет сократить расход воды, семена во влажной среде быстрее прорастают. Морковные ростки выдерживают заморозки до -2*С.

Семенной материал перед посевом замачивают или проращивают. Такие семечки взойдут быстрее. Но садить их сложнее, можно повредить отростки при посадке.

После посева землю накрывают пленкой, чтобы сохранит влагу в почве. Края пленки зажимают камнями, чтобы ветер не погубил молодняк. Пленку после появления ростков заменяют укрывным материалом.

Землю вокруг проросших сеянцев накрывают мульчей: сеном, сухой травой, опилками, торфом. Мульчирование сохранит влажность грунта и не даст прорасти сорнякам.

Правила повышения урожая моркови:

Морковка – светолюбивое растение, если ее посадить в тени, то урожая хорошего ждать не придется. Первое условие, это светлый, открытый участок и плодородная почва. Кислотность почвы рН 6-6.5. Любят корнеплоды рыхлый, питательный грунт с пахотным слоем 30 см. Если земля плотная, то плоды раздваиваются и обрастают узлами.

Существуют сорта, которые плодоносят только на высоких грядках. Гребни делают высотой 20 см и шириной 20 см. С осени участок удобряют коровяком, компостом или перегноем. На 1 кв. м распределяют 4-5 кг навоза и перекапывают землю.

Можно внести золу – на 1 кв. м. 500 гр. удобрения. Предшественниками моркови могут быть огурцы, томаты, лук, картошка, перец, горох, фасоль. Более трех лет, на одно и тоже место, овощи сажать не желательно. Это убережет корнеплоды от болезней.

При посадке семян учитывают сорта овощей. Лучше культивировать столовые сорта морковки или гибриды с хорошими показателями урожайности. Раннеспелые виды высеивают ранней весной, в зависимости от региона произрастания.

На севере страны сеют в конце мая, на юге – в первых числах апреля. Поздние сорта высаживают в мае, обеспечивая сеянцев стабильными поливами. Без увлажнения почвы плоды вырастут кривыми, изогнутыми, мелкими со вкусом горечи.

Нельзя допускать загущение посадок, саженцы надо своевременно прореживать. При густых насаждениях овощам нет места для развития и роста, плоды получаются деформированными и маленькими. От увлажнений зависит вкус овощей, без воды они теряют свою сочность и сладость.

Способы посадки морковки, чтобы получить дружные всходы:

Можно приобрести в магазинах драже – семена в питательной оболочке. Стоят они дороже обычных семечек, но тратить время на прореживание посадок потом не придется.

Семена предварительно проращивают, они дают быстрые всходы. На опилках располагают влажную ткань, на нее помещают семенной материал, следят, чтобы ткань была все время влажной. Высаживают семечки в грунт, когда корешки будут 1.5 см длиной. Для лучшей всхожести материал опрыскивают стимулятором роста Эпин.

Проращивают семена на ткани, а затем высаживают пророщенные семена вместе с клейстером (стакан воды и 1 ч. л. крахмала) с добавлением минеральных удобрений (на 1 л смеси 1 ст. л. удобрений).

На 2 л жидкости понадобится 1 ст. л. семечек. Смесь перед посевом тщательно перемешивают. Равномерно наливают семенную жидкость вдоль лунки, сразу присыпают землей. Такой способ значительно ускоряет процесс посадки и позволяет сохранить молодые корешки целыми. Этот метод подойдет и для сухих семян.

Посадка на бумаге – наклеивание мелких семян с помощью клейстера на длинные ленты туалетной бумаги. Вырезают полосы шириной 2 см, располагают семечки на расстоянии 2.5 см друг от друга. Посевную ленту располагают вдоль длинной борозды, присыпают полосы землей и поливают.

После посадки грядки накрывают пленкой до появления ростков, затем пленку убирают. Останется только рыхлить грядки, подкармливать саженцы удобрениями и своевременно поливать почву. Первый раз вносят подкормки через месяц: на 10 л воды 1 ст. л. нитрофоски.

Вместе с поливом каждые 2 недели добавляют золу – на ведро воды 150 гр. золы. В жаркую погоду поливают овощи каждые 2 дня. Через 3 месяца после посадки можно будет кушать сладкую и сочную морковь и радоваться богатому урожаю овощей.