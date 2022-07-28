Огородники объяснили, зачем кусты смородины обрабатывать кипятком

Смородина считается неприхотливым кустарником. Но для получения отличного урожая ягод за этой культурой нужно ухаживать правильно, своевременно обрабатывать от вредителей.

Для чего нужна обработка кипятком:

Кусты смородины часто страдают от нашествия вредоносных насекомых, от грибковых инфекций. После заражения они начинают болеть, урожайность снижается. Чтобы предотвратить такие неприятные последствия, осенью и ранней весной нужно обрабатывать садовую культуру инсектицидами и фунгицидами.

Некоторые огородники предпочитают иные способы борьбы с вредителями. Одним из самых популярных является обработка кустов кипятком.

Это позволяет избавиться от:

почкового клеща;

тли;

спор мучнистой росы.

Достоинствами такого способа обработки являются безопасность, возможность повысить иммунитет растений. Не нужно покупать дорогостоящие препараты. Для проведения процедуры потребуются только лейка и кипяток. Можно добавить в воду марганцовку, но это уже по желанию.

Заражение смородины почковым клещом можно определить визуально. Почки на таких кустарниках сильно увеличиваются в размерах, так как клещ откладывает в них яйца.

Высокая температура губительна для вредителей. Полив кипятком эффективен даже если кустарник сильно поражен. Но для достижения цели нужно обработать каждую веточку. В противном случае опрыскивание можно считать бесполезным, так как оставшиеся клещи, тля снова начнут размножаться.

Весенняя обработка кипятком пробуждает смородину. Листья на кустарниках начинают распускаться быстрее. Увеличивается и количество цветочных почек.

Опрыскивание кипятком не защищает от вторичного заражения. На протяжении сезона могут потребоваться дополнительные обработки инсектицидами. Стоит понимать, что процедуру нужно проводить правильно и аккуратно. Если слишком сильно ошпарить ветви, можно остаться и без урожая.

От обработки кипятком стоит отказаться, если речь идет о молодых побегах, высаженных совсем недавно. Смородине необходимо укорениться, адаптироваться к новым условиям. Дополнительный стресс на данном этапе может оказаться губительным.

Как обработать кустарники правильно:

Опрыскивать смородину кипятком нужно или поздней осенью, или ранней весной. При осенней обработке процедуру нужно провести не позднее чем за 2-3 недели до наступления заморозков. Весной сделать это следует до начала сокодвижения (лучше в марте, как только сойдет снег).

Температура воды должна быть от +60 °С до +80 °С. Если она будет прохладнее, полив не эффективен. При более высоких температурах увеличивается риск обжечь кусты. Перед обработкой верхушки веток нужно связать веревкой, прижав их друг к другу.

Удобнее всего орошать смородину из лейки. Следует взять металлический садовый инвентарь, так как пластик от такой высокой температуры может деформироваться.

Для увеличения эффективности можно добавить в воду немного марганцовки (раствор должен получиться бледно-розовый) или медного купороса (3 г на 10 л воды). На обработку каждого куста потребуется 10 л воды.

Орошать ветки нужно тщательно, но длительность обработки каждого участка не должна превышать 5 секунд. Неестественно увеличенные почки перед поливом лучше удалить и сжечь. В них находятся личинки почкового клеща.

В таких местах доступ к ним затруднен, поэтому более эффективно удалять их механически. Обязательно нужно полить и землю вокруг кустов для обеззараживания. Если из земли выглядывают корни, их следует накрыть любым подручным материалом, чтобы они не получили ожогов.

Обработку смородины кипятком проводят осенью и весной однократно. Эта процедура помогает уничтожить вредителей и вырастить отличный урожай. Она дает неплохой результат и при этом не требует затрат. Ее можно совмещать и с химическими обработками.