Дачники рассказали, как правильно выращивать щавель из семян

Выращивать щавель на даче выгодно. Для него не нужно много места, он может расти в саду под деревом, потому что неплохо переносит полутень. Каждый год его не нужно сеять.

Покупка семян:

Купить качественные семена важно. Именно от них зависит результат. Дату сбора, которая указана на упаковке, смотреть обязательно. Если прошло более трех лет со времени заготовки, то варианта два: всходов не будет совсем, семена взойдут неравномерно.

Для дачи подойдут сорта:

Чемпион, 7 кг/м²;

Широколистный, 5 кг/м²;

Крупнолистный, 6 кг/м².

Особого внимания заслуживает щавель Кровавая Мэри. Розетки компактные, декоративные. Листья очень красивые, покрыты темно-бордовыми прожилками, при этом, богаты витамином C.

Где посадить:

Крупные розетки, сочные листья формируются, если почва плодородная, черноземная или легкосуглинистая, влагоемкая, рыхлая. На песчаном, быстро пересыхающем грунте у щавеля мелкие листья, он быстро зацветает.

Не любит культура участки, где после дождя, таяния снега застаивается вода. Корневая система подгнивает, многолетник подмерзает, погибает. Грядку лучше разместить в полутени – около забора, стены, рядом с деревом. Щавель будет позднее идти в стрелку.

Хорошие соседи:

мята;

мелисса.

Они тоже многолетники, их корневые выделения улучшают вкус листьев щавеля, делают их нежными. Угнетают его растущие поблизости горох, фасоль, базилик, бобы, петрушка. Эти растения лучше сажать подальше от щавеля.

Когда сеют щавель:

Это холодостойкая культура, ее семена начинают прорастать при 2 °C, листья выдерживают кратковременные морозы до -7 °C. Зимует щавель хорошо в Средней полосе и в условиях Сибири. По срокам посадки ограничений нет. Семена высевают в открытый грунт ранней весной, в июле-августе и под зиму.

Сложнее всего сажать щавель летом. В жару почва быстро высыхает, поэтому дачники, редко приезжающие на дачу, могут всходов не увидеть. Проще всего семена сеять весной. В земле много влаги от стаявшего снега, всходы появляются к концу второй недели.

Как правильно сеять щавель:

Если щавель сажают весной, то грядку готовят осенью. Землю перекапывают, выбирают корни многолетних сорняков, вносят перегной – 5 кг/м². Этого запаса питательных веществ растению хватит на несколько лет. При летней и осенней посадке почву перекапывают за две недели до посева.

Поверхность гряды разравнивают граблями, намечают ряды:

глубина борозд на легких почвах 1,5-2 см, на тяжелых – 1-1,5 см;

расстояние между строчками 15-20 см.

Лейкой проливают бороздки. Когда вода впитается, земля осядет, сеют семена, мульчируют торфом или перегноем слоем 2 см. Весной, чтобы ускорить появление всходов, гряду накрывают пленкой.

Почему щавель не всходит:

Распространенная причина – посеяли старые семена.

В других случаях щавель не взошел из-за ошибок, совершенных при посадке:

почва сухая, семена не взошли, потому что не получили достаточно влаги;

посеяли мелко, семена вымыло дождем, водой при поливе, склевали птицы;

засыпали толстым слоем земли, всходы не смогли пробиться к свету;

осенью посеяли рано, семена наклюнулись, всходы погубили морозы.