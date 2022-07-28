Огородники рассказали, как выращивать баклажаны в теплице

Выращивание баклажанов, относящихся к семейству пасленовых, лучше проводить в тепличных условиях.

Выбор почвы для посева рассады:

Качественные саженцы можно получить при соблюдении общих требований к характеристике грунта.

Субстрат для рассады должен обладать несколькими свойствами:

воздухопроницаемостью;

влагоемкостью;

плодородностью;

сбалансированностью макро- и микроэлементов.

Решающее значение имеет рН почвы, то есть кислотность. Идеальной является нейтральная: 6,5-7.0 единиц. Определить значение у грунта самостоятельно, можно используя заводской измеритель, либо лакмусовую бумагу или раствор уксуса.

Обязательно проводить очищение почвы от сорняков, личинок вредителей, возбудителей болезней, экологически неблагоприятных примесей – залог успеха. При высадке саженцев на постоянное место, придерживайтесь этих же характеристик грунта.

Подготовка теплицы и высадка рассады в теплицу:

Солнечное, освещенное пространство – лучшее место для установки теплицы. Землю следует пролить водой и продезинфицировать раствором медного купороса: 2 ст. ложки на 10 л горячей воды.

Далее нужно обработать почву:

Для снижения кислотности на 1 м² добавить по 2 ст. ложки доломитовой муки;

Внести органические удобрения: пол ведра перегноя и столько же низинного коричневого торфа.

Обеспечить необходимую рыхлость субстрата и питание для растений. Добавить 1 стакан прелых опилок, 1 стакан золы и 1 ст. ложку сульфата калия на 1 м² поверхности.

Для более равномерного распределения добавок, нужно измерить площадь посадки, подготовить необходимое количество ингредиентов для внесения, рассыпать по всей поверхности почвы и перекопать.

Существует другой способ внесения, менее эффективный, - в каждую лунку при высадке саженцев.

При высадке рассады в теплицу следует соблюдать 3 важные правила, касающиеся: температурного режима, схемы посадки, способа переноса растения в грунт. Высаживать рассаду в теплицу стоит при прогреве почвы +15 °С и выше, когда минует угроза заморозков.

Баклажаны – это достаточно пышное растение, поэтому делать лунки надо глубиной 15 см на расстоянии от 45 см до 60 см друг от друга, в зависимости от выбранной схемы. Нельзя допускать повреждения корней.

Землю в горшочке заранее полить, дать почве пропитаться, чтобы она не осыпалась, а корень не оголился. После грунт вокруг корня уплотнить и еще раз полить.

Уход и полив:

Необходимо создать в теплице особенный микроклимат: обеспечить корням получение постоянной влаги, а стеблям и листьям – сухое теплое пространство. Поливать растение под корень, регулярно рыхлить и мульчировать почву.

При очень жаркой погоде, особенно, пока кустики не окрепли, оградить от прямых солнечных лучей. Во избежание грибковых болезней, теплицу регулярно проветривать, но не создавать сквозняки.

Иногда, для уравновешивания температуры внутри теплицы, можно поливать дорожки между зонами посадок. Температура +26-+29 °С – самая благоприятная температура для хорошего развития растения.

Не стоит забывать о подкормке. Первое внесение комплексных удобрений нужно сделать через 2-3 недели после высадки: 1-1,5 ст. ложки на 10 л воды. На протяжении всего срока вегетации, дважды в месяц, удобрять баклажаны коровяком, разводить в пропорциях 1:20 теплой воды.

Лучше проводить внекорневую подкормку через опрыскивание. При пассивном цветении раствором борной кислоты – 1 г на 5 л воды. Если растение слабо развивается, использовать азотистые удобрения, во второй фазе вегетации – калийные.

Важно в период плодоношения подсыпать вокруг стебля золу, 1 стакан на одно растение. Пасынковать баклажаны не нужно, лучше просто убрать лишние слабые побеги, оставив 2-3 на одном кусте. Ближе к осени надо отщипнуть верхушки растений, ограничить куст до 5-7 завязей. Для высокорослых сортов можно использовать шпалеры для подвязки.

Высокорослые сорта баклажанов более трудоемки для выращивания, поэтому при выборе семян надо ориентироваться на низкорослые сорта и приоритетные качества плодов баклажанов. А верно выбранное место и правильный уход обеспечат 100 % всхожесть, а после урожай огороднику.