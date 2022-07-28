Огородники рассказали о распространённых ошибках в выращивании редиса

Редис у всех ассоциируется с весенним вкусным салатом из зелени. Эта культура ценится за раннеспелость и неприхотливость. Но иногда получить хороший урожай овоща не всегда получается.

Неправильные сроки посева:

Если посеять редис слишком поздно, то высока вероятность, что появится стрелкование. Чтобы формирование овощей происходило правильно, после появления всходов длительность светового дня должна быть не более 15-17 часов.

При длительном световом дне все соки культуры идут на формирование цветоносного побега. На образование корнеплода у растения просто не остается сил.

Чтобы не встретиться при выращивании редиса со стрелкованием, следует сеять семена ранней весной или ближе к концу лета (конце июля – начало августа).

Некачественные семена:

Иногда даже при своевременном посеве может появиться стрелкование. Причиной могут стать некачественные семена, которые собрали с прошлого сезона и они не прошли учет качества.

Иногда цветкование появляется из-за неправильно выбранного сорта. Если редис не подходит для этой климатической зоны, то собрать хороший урожай не получится.

Если с появлением всходов активно развивается наземная часть редиса, а корневая остается мелкой, то причин может быть несколько:

нехватка света;

глубокая заделка семян;

густые посадки;

излишки влаги и удобрений.

Участок, где сеют редис, должен быть хорошо освещенным. Культура не будет правильно развиваться в тени. Семена заделывают на глубину 2-2,5 см. Если почвы тяжелые, то глубина должна быть не более 1-1,5 см.

Не следует загущать посадки. Между рядами выдерживают расстояние 10-15 см. После появления входов удаляют лишние растения. Между отдельными культурами оставляют промежуток 3-5 см.

Нельзя допускать образования корки на почве. После поливов и дождей грядки рыхлят.

Негативно на урожайности сказывается резкое похолодание. Если синоптики прогнозируют снижение температур, то можно укрыть грядку пленкой или любым нетканым материалом.

Неподходящая почва:

Как и для любого корнеплода, редису не походят тяжелые и глинистые почвы. Такой состав не позволяет наливаться овощам, в результате они имеют маленький размер. Для посадки редиса лучше выбрать легкие песчаные плодородные грунты. Если они бедные понадобится обязательная подкормка.

Тяжелую почву необходимо облегчать. Для этого сверху насыпают слой песка в 2-3 см. Его перемешивают с верхним слоем грунта.

Неправильные подкормки:

Бывают ситуации, когда корнеплоды вырастают крупные, но при этом пустые или горькие. Чаще всего причина в неправильных подкормках. Ситуации бывают разные.

Невкусный пустой редис вырастает при внесении большого количества органики. Нельзя вносить в землю под редис органические удобрения в любом виде. Для подкормки используют древесную золу или комплексные минеральные составы.

Если овощи жилистые и идут в стрелу, то не хватает питательных веществ. Для подкормок используют аммофоску или нитрофоску (на 1 м2 распределяют 60-80 г вещества).

Можно при подкорке использовать не комплексные составы, а отдельно азотосодержащие, фосфорные или калийные.

Несоблюдение режима полива:

Сказаться на качестве урожая редиса также может и режим полива. Для формирования овощей одинаково вреден как недостаток, так и избыток воды.

Редис является влаголюбивой культурой, которой требуется уровень влажности почвы 60-70%. Поливать грядки нужно обильно (на 1 м2 расходуют 10-15 л) и часто. При недостатке влаги плоды будут горчить.

От резких перепадов уровня влажности почвы корнеплоды могут растрескаться.

Поливать редис нужно регулярно, лучше в вечернее время.

Чтобы получить урожай вкусной и сочной редиски, нужно соблюдать все правила агротехники. Если уделять внимание грядкам с овощами, то проблем не будет. Не менее важно правильно выбрать участок и приобрести качественные семена.