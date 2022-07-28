Огородники высказались по поводу выращивания огурцов в мешках

Из большого мешка для мусора легко сделать маленькую грядку для огурцов. Для мобильного огорода не потребуется много места и почвы.

Плюсы метода:

Выращивая огурцы в мешках, экономят место и получают ранний урожай. Это два главных мотива, которые заставляют огородников использовать этот способ.

Все остальные плюсы вторичны:

Мобильные грядки помогают в борьбе с сорняками. Под емкостями, простоявшими все лето на заросшем травой участке, все вредные растения погибают.

Когда нет времени копать целину на новой даче, этот способ экономит силы и время.

На маленьком огороде метод помогает соблюдать севооборот.

Летом в тару можно складывать траву, ботву, листья, весной на них насыпать плодородный грунт, растительные остатки будут преть, выделять тепло. К осени отходы превратятся в качественный компост.

Плети не касаются земли, зеленцы всегда чистые их легко собирать.

Копать и полоть мини-грядки не нужно.

Уход за огурцами в мешках требует времени, особенно если лето жаркое, сухое. Почва быстро пересыхает, поливать приходится часто. Кусты необходимо правильно формировать. Площадь питания ограничена, поэтому урожай будет меньше чем на обычной грядке.

Делаем грядку из мешков:

Для выращивания огурцов берут белые мешки, освободившиеся из-под сахара или прочные, полиэтиленовые для строительного мусора.

Тару заполняют слоями:

сначала кладут и утрамбовывают растительные остатки или навоз;

вторым слоем идет перегной;

сверху насыпают огородную землю, смешанную с речным песком, торфом, перегноем, в готовый, хорошо перемешанный субстрат, добавляют горсть просеянной золы.

В центр наполовину заполненного мешка, устанавливают пластиковую опору высотой 1,8-2 м. Свободные края тары заворачивают, формируя невысокий бортик. Место для мобильной грядки выбирают в полутени, за ветром. Огурцы не любят яркого солнца и на жаре почва быстро сохнет.

Сооружают для огурцов в мешке самодельную систему капельного полива:

берут кусок пластиковой трубы;

насверливают отверстия с шагом 5-8 см;

на один конец ставят заглушку, чтобы жидкость не вытекала;

трубу втыкают в мешок до упора, в нее наливают теплую воду для полива и растворы удобрений.

Кусты формируют в один стебель. Все боковые побеги выламывают, оставляя в пазухе завязь и один лист. Центральный побег подвязывают к опоре.

Полезные советы:

Выбор тары важный момент. Подходят мешки объемом 50-120 л. В емкость большего размера сажают по 2 семечка, саженца. Полиэтилен нагревается, поэтому растения лучше растут в упаковках от сыпучих продуктов из полипропиленового волокна. Оно хорошо пропускает воздух, свет, на солнце не перегревается.

При повторном использовании мешки стирают, обрабатывают от грибка раствором фунгицида.

Заполняют тару правильно:

сначала дренаж – сено, солома, не перепревший компост, он составляет ½ от всего объема;

слой хорошего перегноя – четвертая часть;

сверху идет огородная земля, в которую добавили золу, калийно-фосфорные удобрения.

Мешок 50-70 л

Расход:

земля - 20 л

перегной - 10 л

растительные остатки - 10 л

калийные удобрения - 10 г

суперфосфат- 10 г