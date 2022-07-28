Огородники рассказали, как легко получить большой урожай лука
Чтобы вырастить хороший урожай лука, его замачивают в соде, он начинает быстрее расти и развиваться. Замачивание луковиц в содовом растворе показала большую эффективность.
Преимущества соды:
Лук замачивают в натрии двууглекислом, который применяют для кондитерских изделий и выпечке. Кальцинированную соду лучше не использовать, она вредна для луковиц. Ею опрыскивают растения от вредителей и болезней.
Сода убивает грибок и болезнетворные бактерии, луковицы не стрелкуются, вырастают крупными, увеличивается урожайность овощей. Даже в бедной почве овощи вырастают здоровыми и большими. Сода безопасна для людей, при применении химических препаратов, организму будет нанесен вред.
Процедура замачивания помогает:
увеличить качество и количество луковиц;
убить микробы и грибок;
активизировать развитие и рост;
снабдить семена минеральными веществами;
избежать стрелкования, которое забирает силы у овощей, они вырастают мелкими;
повысить выживаемость в период засухи и в бедном грунте.
Содовый раствор дешевый, эффективный, безопасный. Кроме соды для дезинфекции используют медный купорос или солевой раствор.
Обработка содой:
Перед обрабатыванием отбирают сухой посадочный материал, без гнилых участков, без темных пятен и плесени. Лук-севок должен быть твердым, без пророщенных листиков. Перед процедурой с севка снимают верхнюю шелуху и подрезают ножницами кончик лука.
Для раствора понадобится горячая вода 50-60*С – 1 л. и 1 ч. л. соды. Перемешивают жидкость до полного растворения порошка.
Выбранные семена помещают в горячий раствор на полчаса. Периодически луковицы надо перемешивать, чтобы они все обработались. Ведро накрывают крышкой и укутывают одеялом, чтобы жидкость не остыла быстро. После водных процедур лук сушат со всех сторон, посадочный материал готов к посеву.
Содовый раствор можно использовать для полива грядок перед посадкой. В 1 л воды разводят 100 г натрия двууглекислого. Поливают землю раствором, рыхлят ее, высаживают лук. Состав применяют в пасмурную погоду, в жару растения могут получить ожоги. Для снижения кислотности почвы лунки посыпают сухим содовым порошком.
Чтобы не испортить луковицы строго соблюдают дозировку компонентов и температуру жидкости.
Если посаженные растения поразила мучнистая роса, плесень, тля, то проводят щелочную обработку овощей. Чтобы была польза, а не вред соблюдают все пропорции ингредиентов.
Рецепт для обработки растений:
на 2 л теплой воды берут 1 ложку соды;
тщательно перемешивают раствор;
раз в неделю опрыскивают овощи;
в целях профилактики обработку делают 1 раз в 15 дней.
Проверенное народное содовое средство - эффективно. Сода всегда находится под рукой, и чтобы не рисковать будущим урожаем, лучше провести профилактическое замачивание луковиц в содовом растворе.
Опубликовано: Ангелина Крент
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