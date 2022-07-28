Огородники рассказали, как легко получить большой урожай лука

Чтобы вырастить хороший урожай лука, его замачивают в соде, он начинает быстрее расти и развиваться. Замачивание луковиц в содовом растворе показала большую эффективность.

Преимущества соды:

Лук замачивают в натрии двууглекислом, который применяют для кондитерских изделий и выпечке. Кальцинированную соду лучше не использовать, она вредна для луковиц. Ею опрыскивают растения от вредителей и болезней.

Сода убивает грибок и болезнетворные бактерии, луковицы не стрелкуются, вырастают крупными, увеличивается урожайность овощей. Даже в бедной почве овощи вырастают здоровыми и большими. Сода безопасна для людей, при применении химических препаратов, организму будет нанесен вред.

Процедура замачивания помогает:

увеличить качество и количество луковиц;

убить микробы и грибок;

активизировать развитие и рост;

снабдить семена минеральными веществами;

избежать стрелкования, которое забирает силы у овощей, они вырастают мелкими;

повысить выживаемость в период засухи и в бедном грунте.

Содовый раствор дешевый, эффективный, безопасный. Кроме соды для дезинфекции используют медный купорос или солевой раствор.

Обработка содой:

Перед обрабатыванием отбирают сухой посадочный материал, без гнилых участков, без темных пятен и плесени. Лук-севок должен быть твердым, без пророщенных листиков. Перед процедурой с севка снимают верхнюю шелуху и подрезают ножницами кончик лука.

Для раствора понадобится горячая вода 50-60*С – 1 л. и 1 ч. л. соды. Перемешивают жидкость до полного растворения порошка.

Выбранные семена помещают в горячий раствор на полчаса. Периодически луковицы надо перемешивать, чтобы они все обработались. Ведро накрывают крышкой и укутывают одеялом, чтобы жидкость не остыла быстро. После водных процедур лук сушат со всех сторон, посадочный материал готов к посеву.

Содовый раствор можно использовать для полива грядок перед посадкой. В 1 л воды разводят 100 г натрия двууглекислого. Поливают землю раствором, рыхлят ее, высаживают лук. Состав применяют в пасмурную погоду, в жару растения могут получить ожоги. Для снижения кислотности почвы лунки посыпают сухим содовым порошком.

Чтобы не испортить луковицы строго соблюдают дозировку компонентов и температуру жидкости.

Если посаженные растения поразила мучнистая роса, плесень, тля, то проводят щелочную обработку овощей. Чтобы была польза, а не вред соблюдают все пропорции ингредиентов.

Рецепт для обработки растений:

на 2 л теплой воды берут 1 ложку соды;

тщательно перемешивают раствор;

раз в неделю опрыскивают овощи;

в целях профилактики обработку делают 1 раз в 15 дней.

Проверенное народное содовое средство - эффективно. Сода всегда находится под рукой, и чтобы не рисковать будущим урожаем, лучше провести профилактическое замачивание луковиц в содовом растворе.