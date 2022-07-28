Дачники рассказали о правильной обработке сада весной

В марте, когда сойдет снег, температура воздуха установится выше +5*С приступают к обработке сада. Обратить внимание нужно на то, что обработку деревьев и кустарников весной надо проводить правильно.

Для чего и когда проводится весенняя обработка:

Плодовые деревья обрабатывают с целью профилактики, лечения заболеваний и уничтожения вредных насекомых, которые зимуют под корой или корнями деревьев. Под корой находятся кладки яиц и личинки насекомых, пробуждаются они весной.

Обработка препаратами убивает болезнетворные бактерии, грибки, насекомые. Дезинфицируют сад до начала цветения и плодоношения деревьев. Кроме этого весеннее опрыскивание не приведет к негативным последствиям, так как плоды еще не сформировались, химикаты не попадут на фрукты.

Обработку проводят в 4 этапа:

до начала вегетационного периода;

когда почки набухнут;

во время цветения;

после цветения.

Кроме опрыскивания деревья и кустарники белят, обрезают. Это придает растениям ухоженный вид, сад преображается, формируются новые почки и побеги. Опрыскивание могут проводить если это необходимо, например, при появлении грибка, или поселились на листьях насекомые.

Весенняя обработка сада:

Перед началом работ под деревьями застилают пленку, чтобы насекомые не попали в почву, где они продолжат свое развитие. Длинным шестом встряхивают ветки, все вредители падают на пленку. Ее сворачивают и сжигают вместе с паразитами.

Осматривают ствол и ветки, удаляю старую поврежденную кору, чистят трещины, заделывают раны и дупла. Затем обрезают старые, больные, сухие ветки. Большие спилы обрабатывают раствором медного купороса, краской или варом.

Побелка:

В магазинах продают уже готовые средства для побелки, в состав их входит акриловая краска и антисептик. Она долго держится на стволах, не смывается дождем. Можно приготовить смеси для побелки самостоятельно.

Варианты смесей:

Гашенную известь 2.5 кг разводят водой 10 л до состояния густой сметаны, добавляют 2 горсти глины, 200 гр. канцелярского клея, 0.5 кг медного купороса.

На ведро воды 2 кг извести, 300 г купороса, 1 кг глины, 1 кг навоза.

Мел (2.4 кг), 10 ложек мучного клея размешивают в 10 л воды.

На 9 л воды 1 кг навоза, 200 гр. медного купороса.

2 кг мела, 10 л воды, 100 гр. казеинового клея.

Молоко (1 л), 9 л воды, 2.5 кг мела, 1 кг глины, 100 мл хоз. мыла.

Ведро жидкости, 2 кг извести, 0.4 кг железного купороса, 2 кг навоза, ложка карболовой кислоты, 60 гр. хоз. мыла.

Все компоненты смесей тщательно размешивают, чтобы не было комков. Белят стволы, замазывают все щели и нижнюю часть всех стволовых веток.

При побелке молодых деревьев, дозировку ингредиентов уменьшают вдвое.

Опрыскивание:

Первое опрыскивание делают до пробуждения почек. Цель обработки – борьба с грибками парши, пятнистости, коккомиоза, против лишайников, клещей, тли, моли. Опрыскивают деревья химическими и биологическими препаратами, народными средствами.

Биологические препараты:

Планриз защищает растения от бурой ржавчины, мучнистой росы, гнили.

Триходермин используют в профилактических целях против грибков, не вредит растениям, повышает стойкость к болезням.

Фитодоктор останавливает распространение грибковых инфекций: плесени, фитофтороза, мучнистой росы.

Битоксибациллин эффективен против насекомых и грызунов.

Риверм выделяет молекулы азота, убивает грибки и бактерии. Действует уже через полчаса после опрыскивания.

Химические вещества:

Хом;

Децис;

Хоруса;

Актар;

Фуфанон;

медный купорос;

железный купорос.

Народные средства:

Готовят составы на основе горького перца, пижмы, полыни, ореха, лука, табака. Травы заливают кипятком, настаивают и опрыскивают растения.

Применяют соляной раствор.

Окуривают деревья пылью табака, поджигают солому вокруг ствола, чтобы избавиться от вредителей.

График работ:

Обработка до набухания почек смесью мочевины (0.7 кг) и купороса (0.5 кг) на 9 л воды.

Второе опрыскивание в период набухания почек – вещества Фуфанон, Актар, Децис.

Третий раз – после бутонизации используют препараты Акарин, Актеллик, Фитоферм.

Последний раз обрабатывают деревья через 3 недели после завершения цветения, понадобятся средства Фитал, Делан, Брунька.

Всю обработку проводят строго по инструкции, соблюдая дозировку препаратов.

Работы проводят утром при отсутствии ветра, чтобы не было в течение дня осадков. Опрыскивание совершают с верхней кроны деревьев, постепенно опускаясь вниз. Препарат должен попасть на приствольный круг, чтобы убить насекомых на земле.

Следить надо, чтобы средство не попало на открытые участки кожи. Работы проводят в маске, перчатках и защитном костюме.