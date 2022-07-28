Китай отказался от целей экономического роста ради борьбы с коронавирусом

После планового собрания Коммунистической партии лидеры Китая заявили, что попытаются поддержать падающий потребительский спрос, но будут придерживаться строгой тактики борьбы с COVID-19.

О прежних целях по росту экономики на 5,5% к концу года уже не упоминается. Фактически это означает отказ от прежних целей.

Это заявление отразило высокие затраты, которые правительство президента Си Цзиньпина было готово понести, чтобы остановить распространение вируса в политически сложный год, когда лидер, как ожидается, попытается продлить свой срок у власти.

Партия пообещала стремиться к достижению наилучших возможных результатов во втором полугодии.

Лидеры партии пообещали активно действовать в направлении расширения спроса и компенсировать недостаток потребительских и деловых расходов.

Розничные продажи, являющиеся основным фактором роста, в первом полугодии снизились на 0,7% по сравнению с прошлым годом после падения на 11% в апреле после временного закрытия Шанхая и некоторых других крупных городов для борьбы со вспышками вируса.

Аналитики не ожидают, что Пекин ослабит антивирусный контроль, по крайней мере, до съезда правящей партии в октябре или ноябре.

Эксперты прогнозируют, что Си Цзиньпин попытается нарушить традицию и назначить себя на третий пятилетний срок в качестве лидера партии.