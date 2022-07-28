У Хантера Байдена возникли проблемы с оплатой счетов, включая 1700 долларов за Porsche

В распоряжении CNN оказались электронные письма, которые свидетельствуют о том, что в 2018 и 2019 годах Хантер Байден не мог оплатить счета.

В отчете CNN упоминается электронное письмо от помощника Хантера Байдена в 2018 году, в котором он спрашивает, что делать с выплатой медицинской страховки, выплатой Porsche и ее собственной зарплатой.

В ответ Хантер Байден написал ей, что она должна оплатить страховку и машину, но начислить себе только половину зарплаты.

В автоматизированном электронном письме Wells Fargo указывается, что на счете Хантера Байдена недостаточно средств для оплаты Porsche.

В марте 2019 года помощница просит у Байдена информацию о том, есть ли у него план по выплате 370 000 налогов и 120 000 других банковских долгов.

Среди электронных писем есть несколько писем от его бухгалтера, в которых Байдену сообщается, что его налоговые платежи задерживаются.

Адвокат Байдена сообщил CNN, что он полностью выплатил свои налоговые долги IRS и что в этот период Байден боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.

Сейчас федеральные прокуроры расследуют дела сына президента Джо Байдена на предмет возможных налоговых нарушений и других преступлений.

При этом CNN сообщают, что Джо Байден не был замешан в делах его сына.