У Хантера Байдена возникли проблемы с оплатой счетов, включая 1700 долларов за Porsche
В распоряжении CNN оказались электронные письма, которые свидетельствуют о том, что в 2018 и 2019 годах Хантер Байден не мог оплатить счета.
В отчете CNN упоминается электронное письмо от помощника Хантера Байдена в 2018 году, в котором он спрашивает, что делать с выплатой медицинской страховки, выплатой Porsche и ее собственной зарплатой.
В ответ Хантер Байден написал ей, что она должна оплатить страховку и машину, но начислить себе только половину зарплаты.
В автоматизированном электронном письме Wells Fargo указывается, что на счете Хантера Байдена недостаточно средств для оплаты Porsche.
В марте 2019 года помощница просит у Байдена информацию о том, есть ли у него план по выплате 370 000 налогов и 120 000 других банковских долгов.
Среди электронных писем есть несколько писем от его бухгалтера, в которых Байдену сообщается, что его налоговые платежи задерживаются.
Адвокат Байдена сообщил CNN, что он полностью выплатил свои налоговые долги IRS и что в этот период Байден боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.
Сейчас федеральные прокуроры расследуют дела сына президента Джо Байдена на предмет возможных налоговых нарушений и других преступлений.
При этом CNN сообщают, что Джо Байден не был замешан в делах его сына.
Опубликовано: Светлана Репина
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