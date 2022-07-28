Дачники рассказали, в чем особенность рассады в торфяных таблетках

Торфяные таблетки можно назвать лучшим изобретением для ленивых дачников, желающих выращивать рассаду своими силами.

Изобретение века:

Торфяные таблетки представляют собой простую конструкцию – спрессованный торф, завернутый в пластиковую сетку. Торфяная начинка таблеток нашпигована массой микро и макро-элементов, стимуляторами роста и прочими полезностями. Питательные вещества законсервированы таким образом, что хранятся долго, до момента применения шайб по назначению.

Суть устройства заключается в следующем – сухая заготовка от воздействия воды разбухает и увеличивается в размерах, после чего в нее сразу можно сеять семена. Пластиковая сетка имеет свойство растягиваться и прекрасно сдерживать торф в форме стаканчика.

Застоя воды в таких эко-горшках не бывает. Торфяной субстрат возьмет влаги столько, сколько нужно, лишняя жидкость выйдет через стенки и дно стаканчика.

Несомненным преимуществом таблеток считается легкая структура грунта, его стерильность, богатый питательный состав. Растения, выращиваемые таким способом не болеют и не требуют подкормок. Весь уход за рассадой заключается лишь в поливах по мере пересыхания грунта.

Одна таблетка рассчитана на одно растение. Сеянцы растут по одному, с самого "рождения". Поэтому все витамины и минералы достаются одному растению. Конкуренции между саженцами нет, поэтому они не вытягиваются, растут крепкими и здоровыми.

Рассада из торфяных таблеток избегает и такого травматичного агротехнического приема, как пикирование. В правильно подобранных по размеру шайбах растения отлично растут до пересадки в грунт.

Для сведения:

Торфяные таблетки бывают разных диаметров. Для небольших цветов, например для петунии, подойдут шайбы диаметром 3-4 см. Для высокорослых томатов нужно выбирать размеры побольше.

А есть ли минусы:

При всей прелести агрономического изобретения, привередливые дачники нашли и некоторые его недостатки. Главный из которых, это высокая цена. Одна шайба стоит в среднем 10-15 рублей. Если выращивать несколько десятков сеянцев, то сумма набегает приличная.

Кроме того, при таком способе выращивания возникает опасность пересушить грунт и погубить растения. Из-за отсутствия тары, торф довольно быстро пересыхает и растения начинают вянуть.

К недостаткам можно отнести и необходимость размещать горшочки в поддонах. Иначе, вся поверхность, где размещена рассада будет залита водой. При этом, поддоны должны быть с высокими бортиками, так как разбухшие шайбы очень неустойчивы.

Лучше сортировать культуры в поддоны по сортам, так легче будет подписать "кто и где растет". Ведь на эко-стаканчиках подписать название сорта не получится.

Судя по активным обсуждениям, дачники делятся на два лагеря: одни категорически против "ноу-хау" и продолжают выращивать томаты в стаканах из-под кефира, а другие очень довольны изобретением. Делитесь свои мнением и опытом использования торфяных шайб в комментариях.