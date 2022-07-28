Огородники рассказали, какой должна быть земля для рассады
Хороший урожай в основном зависит от качества грунта, на котором произрастает растение. Не существует универсального состава, который подойдет для всех растений.
В зависимости от растения, почва должна содержать различные компоненты и соответствовать определенным требованиям:
Земля для произрастания рассады должна быть плодородной, содержать необходимые элементы необходимые для сеянцев.
Присутствие компонентов должно быть сбалансированным. Кроме органики в почвосмеси должны быть макро и микроэлементы, которые будут доступны для саженцев.
Субстрат делают легким по структуре и достаточно рыхлым. Это необходимо, чтобы корни получали необходимое количество кислорода.
Структура должна хорошо впитывать и удерживать влагу, быть достаточно влагоемкой.
Оптимальный уровень кислотности – в пределах 6,5-7 рН (реакция нейтральная).
В составе должны отсутствовать болезнетворные микробы, споры грибов.
Грунт выбирают чистый, без содержания примеси тяжелых металлов.
В хорошей почве есть органические и неорганические компоненты.
К органическим компонентам можно отнести:
дернистую землю;
огородную землю (берут с грядок);
листовую землю;
перегной;
компост;
мох;
торф;
древесную землю.
К неорганическим относят:
песок;
перлит;
вермикулит;
гидрогель;
пенопласт в небольших количествах.
Для выращивания качественного урожая необходимо следить, чтобы в почву не попадали глина и активно разлагающиеся компоненты.
При добавлении глины в грунт он становится тяжелым и плотным. Это затрудняет проникновение кислорода и сеянцы будут болеть. Что касается активно разлагающихся компонентов, то внесение свежего навоза, заварки опавших листьев провоцирует выделение тепла и снижение количества азота.
Для молодых побегов это может быть губительно. При увеличении температуры до +30 градусов С растения чаще всего погибают.
Подготовка земли:
Обеззараживание почвы необходимо. При проведении процедуры происходит гибель личинок и различных микроорганизмов.
Существует несколько видов обеззараживания:
промораживание;
прокаливание;
пропаривание;
протравливание.
Ни при каких обстоятельствах не стоит сеять семена в перегной или компост. Эти субстанции содержат много питательных веществ, зеленая масса нарастает быстро, но корни сеянцев слабые и плохо приживаются в открытом грунте.
Готовый грунт, который продают в магазинах, состоит в основном из торфа.
При его приобретении следует внести дополнительные компоненты:
протравленной огородной земли;
доломитки или немного мела;
для регулирования влажно хорошо использовать гидрогель.
При соблюдении всех условий можно смело приступать к посадке семян и успех будет обеспечен.
Для правильного выбора грунта необходимо учитывать потребление каждого саженца. Томаты любят слабощелочную почву и большое количество азота, а капуста наоборот растет в почве с добавлением золы и извести.
Опубликовано: Ангелина Крент
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