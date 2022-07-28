Огородники рассказали, какой должна быть земля для рассады

Хороший урожай в основном зависит от качества грунта, на котором произрастает растение. Не существует универсального состава, который подойдет для всех растений.

В зависимости от растения, почва должна содержать различные компоненты и соответствовать определенным требованиям:

Земля для произрастания рассады должна быть плодородной, содержать необходимые элементы необходимые для сеянцев.

Присутствие компонентов должно быть сбалансированным. Кроме органики в почвосмеси должны быть макро и микроэлементы, которые будут доступны для саженцев.

Субстрат делают легким по структуре и достаточно рыхлым. Это необходимо, чтобы корни получали необходимое количество кислорода.

Структура должна хорошо впитывать и удерживать влагу, быть достаточно влагоемкой.

Оптимальный уровень кислотности – в пределах 6,5-7 рН (реакция нейтральная).

В составе должны отсутствовать болезнетворные микробы, споры грибов.

Грунт выбирают чистый, без содержания примеси тяжелых металлов.

В хорошей почве есть органические и неорганические компоненты.

К органическим компонентам можно отнести:

дернистую землю;

огородную землю (берут с грядок);

листовую землю;

перегной;

компост;

мох;

торф;

древесную землю.

К неорганическим относят:

песок;

перлит;

вермикулит;

гидрогель;

пенопласт в небольших количествах.

Для выращивания качественного урожая необходимо следить, чтобы в почву не попадали глина и активно разлагающиеся компоненты.

При добавлении глины в грунт он становится тяжелым и плотным. Это затрудняет проникновение кислорода и сеянцы будут болеть. Что касается активно разлагающихся компонентов, то внесение свежего навоза, заварки опавших листьев провоцирует выделение тепла и снижение количества азота.

Для молодых побегов это может быть губительно. При увеличении температуры до +30 градусов С растения чаще всего погибают.

Подготовка земли:

Обеззараживание почвы необходимо. При проведении процедуры происходит гибель личинок и различных микроорганизмов.

Существует несколько видов обеззараживания:

промораживание;

прокаливание;

пропаривание;

протравливание.

Ни при каких обстоятельствах не стоит сеять семена в перегной или компост. Эти субстанции содержат много питательных веществ, зеленая масса нарастает быстро, но корни сеянцев слабые и плохо приживаются в открытом грунте.

Готовый грунт, который продают в магазинах, состоит в основном из торфа.

При его приобретении следует внести дополнительные компоненты:

протравленной огородной земли;

доломитки или немного мела;

для регулирования влажно хорошо использовать гидрогель.

При соблюдении всех условий можно смело приступать к посадке семян и успех будет обеспечен.

Для правильного выбора грунта необходимо учитывать потребление каждого саженца. Томаты любят слабощелочную почву и большое количество азота, а капуста наоборот растет в почве с добавлением золы и извести.