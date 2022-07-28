Дачники рассказали, в чем особенность выращивания рассады в скорлупе

Яичная скорлупа может выступать в роли емкости для проращивания рассады. Такой способ подойдет практически для любой культуры, особенно актуален он для огурцов, которые славятся своей прихотливостью.

Преимущества способа:

Есть свои преимущества в выращивании рассады в скорлупе от яиц:

Получение семенами свежего удобрения. Они хорошо растут за счет извести, что находится в скорлупе.

Благодаря извести происходит лучшее усваивание минеральных удобрений и понижается уровень кислотности в грунте.

Экономия места на подоконнике. Можно не использовать много коробочек и емкостей.

Экономия денежных средств. Не нужно покупать отдельные ящички и емкости для выращивания сеянцев.

Так как яичная скорлупа – это природное удобрение, то такой способ экологически безопасный.

При высаживании рассады в открытый грунт такая емкость отпугивает медведку, мышей и слизней.

Прежде чем использовать скорлупу ее дезинфицируют с помощью кипячения. Если этого не сделать, то появляется неприятный запах и образуются бактерии или заводятся муравьи.

Высаживая рассаду в грунт, корни не повреждаются, а скорлупа со временем растворяется тем самым питая растение. Но таким способом неудобно выращивать томаты, так как им нужна пикировка.

Технология посадки:

Сначала необходимо подготовить семена, хороший грунт, крупную иголку или шило и сами яйца. Отверстия делают ровными в виде стаканчика. На дне иголкой делают прокол, чтобы выходила лишняя влага. Выкладывают подготовленную емкость в упаковки из-под яиц, и засыпают землей наполовину и смачивают.

В грунт сеют семена, которые заранее продезинфицировали в слабом растворе марганцовки. Засыпают на 2 см рыхлым грунтом и опрыскивают распылителем. После появления всходов, температуру понижают на 5°С днем и до 10°С ночью.

Чтобы избежать пересыхания грунта, рассаду накрывают пищевой пленкой. Благодаря этому образуется парниковый эффект, который позволяет растению быстрее прорасти. Вместо пленки можно применить пластиковую бутылку. После появления всходов пленку снимают. Дальнейший уход состоит в ежедневном поливе.

Посадка в открытый грунт:

После того, как рассада окрепнет, ее высаживают в открытый грунт. Но перед этим ее подготавливают. Сначала ее выносят на балкон или улицу на протяжении 10 дней. Закалка защищает растение от солнечных ожогов. За трое суток до высадки рассаду оставляют на свежем воздухе на 24 часа.

Перед высадкой саженцы обрабатывают специальными препаратами, которые позволяют растению быть сильным и выносливым к вредителям и болезням. Каждую емкость хорошо заливают водой, чтобы земля хорошо пристала к корням. Тогда при высадке рассада подвергнется меньшему стрессу и быстрее адаптируется.

Работы проводят в пасмурный день, когда меньшая вероятность получить солнечные ожоги. Перед высадкой скорлупу слегка сдавливают, чтобы она потрескалась. Через трещину корни смогут пробиться наружу. После высадки важно следить за влажностью грунта. Такие условиях позволят корням быстрее укоренится.

Выращивание рассады в скорлупе из-под яиц – это хороший вариант замены горшочков и других емкостей для ростков. К преимуществам относят экономность, экологичность и удобство. Но не каждое растение можно выращивать таким способом. Поэтому прежде чем его выбирать следует ознакомиться с особенностями сортов культуры.