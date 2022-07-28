Огородники рассказали, как подготовить почву к посеву

Подготовка почвы к посадке является важным условием получения отличного урожая. Растениям необходим плодородный, рыхлый, воздухопроницаемый грунт.

Подготовка грядок:

Участок необходимо готовить к посевной примерно за 2-3 недели до предполагаемого начала работ. Если огород перекопали осенью, весной можно только провести боронование.

Для этого нужно:

разбить граблями образовавшуюся на поверхности земли корку;

выровнять грядки;

убрать с огорода оставшийся мусор, остатки поздно убранных растений.

Если почва тяжелая, лучше перекапывать ее дважды в год. Перекопка обязательна и в том случае, когда под зиму сеяли сидераты.

Облагораживание почвы предполагает внесение торфа, перегноя. Органические удобрения весной можно вносить не под все культуры. Например, на грядки с томатами, морковью добавлять перегной или навоз можно только раз в несколько лет и под зиму.

Если сделать это непосредственно перед посадкой, на томатах образуется мало плодов. Все силы будут направлены на наращивание зеленой массы. Морковь в данном случае получится неправильной формы, со множеством ответвлений.

Если осенью на грядки не были внесены минеральные удобрения, можно сделать это весной. На 1 м² необходимо добавить 40 г суперфосфата и 20 г калийной соли. Можно использовать и комплексные удобрения. Вносить минеральные подкормки следует до перекопки.

Перед посевной нужно обязательно оценить и состояние почвы. Если она слишком тяжелая, можно внести песок, торф. Снизить кислотность поможет добавление доломитовой муки или гашеной извести.

Большинство растений хорошо чувствуют себя на нейтральных почвах. Кислотность проверяют при помощи специальной лакмусовой бумажки. Закислить щелочной грунт можно при помощи внесения торфа.

Поливать почву перед посевной не нужно. Как правило, водой проливают отдельные лунки или бороздки. Но стоит учесть, что на момент посадки грядки должны быть увлажнены. Если на улице засушливая погода, дождей не было очень давно, допустим и искусственный полив.

Подготовка грунта для рассады:

Для выращивания рассады хорошо подходит покупной грунт. Можно выбрать как землю универсального назначения, как и ту, которая предназначена для выращивания овощей, цветов.

У покупного грунта есть немало преимуществ:

в ней не заводятся мошки;

хороший состав;

отличная воздухопроницаемость.

Опытные огородники смешивают покупной грунт с землей с грядок. Предварительно почву с участка нужно прокалить в духовке или пролить марганцовкой для обеззараживания. Смешанные грунты хороши тем, что после пересадки на грядки рассада лучше приживается.

Землю промышленного производства рекомендуется просеивать через крупное сито. В ней присутствуют волокна кокоса, которые делают грунт легким, дренажным и пористым.

Это хорошо для более взрослых растений. У мелкой рассады, у проклюнувшихся семян корешки, попадая в воздушные пространства волокон, начинают гнить или переплетаются с этими волокнами. Это затрудняет последующую пересадку рассады в грунт.

Правильная подготовка почвы к посеву семян и посадке растений очень важна. Получить отличный урожай можно только на плодородном грунте с хорошими характеристиками. Если пренебречь этапом подготовки, все силы могут быть затрачены впустую.