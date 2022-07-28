В Белом доме исключили смягчение санкций в обмен на освобождение американцев в РФ

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что США не смягчит санкции в обмен на заключённых американцев в России.

В четверг, 29 июля 2022 года, телеканал CNN сообщает, что пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что правительство США не намерено снижать санкционное давление на Россию ради репатриации американских граждан, которые отбывают наказание в РФ.

Репортёры телеканала уточняют, что Жан-Пьер отвергла идею об обмене россиянина Виктора Бута на граждан США Пола Уилана и Бриттни Грайнер, которых американское правительство считает незаконно задержанными.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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