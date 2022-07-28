Дачники рассказали, как спасти желтые листья винограда

Чаще всего садоводы, выращивающие на участке виноград, наблюдают безрадостную картину пожелтения листьев на лозе из-за недостатка определенных питательных соединений.

Подкормка азотом:

Выход из создавшегося положения прост – требуется азотная подкормка. Рассыпьте вокруг каждого саженца в радиусе 0,4 м аммиачную селитру или карбамид из расчета 0,1 кг/куст и заделайте с помощью садового инструмента. Второй способ внесения удобрений – жидкая подкормка.

Растворите гранулы продукта в ведре воды (50-60 г на 10 л) и пролейте посадки под корень.

Подкормка микроэлементами:

Дополнительно к азотной подкормке опытные дачники обязательно обогащают почву или сами растения комплексными микроудобрениями, типа, Идеал, Кемира, Эколисти и пр., в составе которых имеются разнообразные микроэлементы в хелатной форме (водорастворимые).

Внесите в почву 50-70 г готового состава под каждый саженец или опрыскайте надземную часть кустов, растворив 10-30 г продукта на стандартное ведро воды. Внекорневая обработка работает намного быстрее, чем полив под корень, так как питательные компоненты, всосавшись через листовые пластины, стремительно проникают во все части растения.

Подкормка зеленым удобрением:

При нежелании применять в винограднике синтетические минеральные удобрения, можно воспользоваться народным рецептом – сброженным настоем травы и сорняков.

При разложении в воде биомасса выделяет большое количество азота, а также насыщает подкормку калием, фосфором, гуминовыми веществами и целым комплексом микроэлементов, находящимися в биодоступной для корневой системы винограда форме.

Заполните неметаллическую бочку скошенной с лужайки газонной травой и выполотыми с огорода сорняками до половины объема, слегка утрамбовав, и залейте водой почти доверху. Зеленое удобрение готовится в теплом месте в течение 10-15 дней.

Чем выше температура окружающей среды, тем быстрее окончится брожение, которое можно наблюдать по формированию пенной шапки на поверхности.

Процеженную жидкость с неприятным запахом разводят водой 1:4 и проливают саженцы винограда под корень из расчета 1 ведро на каждый квадратный метр посадок. Этим же составом пользуются для внекорневых подкормок, обильно опрыскивая жидкостью кусты по листьям со всех сторон.

Неперегнившие растительные остатки можно заделать в почву или использовать в винограднике в качестве мульчи.

Профилактика вирусных болезней:

Вторая распространенная причина, провоцирующая пожелтение листьев – вирусные болезни культуры. Их наличие можно определить, либо сделав биохимический анализ в специальной лаборатории, либо самостоятельно по картинкам в литературе или интернете.

К лечению растений приступают с помощью имеющихся на рынке фунгицидных, антивирусных и антибактериальных препаратов, направленных на уничтожение определенных возбудителей заболеваний.

Снизить риск развития болезней на виноградных плантациях можно с помощью посадки обеззараженного и здорового посадочного материала, который выращивают в крупных питомниках или в пробирках агротехнических институтов и лабораторий.

Покупая саженцы у непроверенных поставщиков или просто на рынке, вы не можете быть застрахованы от отсутствия на них патогеннов.

Однако, если листья винограда стали желтыми, то первым делом все же проведите комплексную подкормку азотом и микроудобрениями.

Чаще всего этот прием полностью решает проблему, блеклые листья приобретают насыщенный зеленый колер буквально за 3-4 дня или же растения выбрасывают много мощных молодых побегов и пасынков на протяжении ближайшей недели.