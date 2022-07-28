Огородники рассказали, как выращивать томаты вверх ногами
Выращивание томатов вверх ногами, будь то в ведрах или в специальных сумочках, не новость и за последние несколько лет оно стало чрезвычайно популярным.
Как вырастить помидоры с ног на голову:
При посадке томатов с ног на голову вам понадобится большое ведро, такое как ведро на 5 галлонов, или специальный горшок для комнатных растений, которую легко найти в вашем местном хозмаге.
Если вы используете ведро для выращивания томатов вверх дном, вырежьте отверстие диаметром около 3-4 дюймов в нижней части ведра. Затем выберите растения, которые станут вашими перевернутыми помидорами.
Томатные растения должны быть крепкими и здоровыми. Томатные растения, которые производят мелкие помидоры, такие как помидоры Черри или помидоры Рома , будут лучше работать в перевернутом горшке, но вы также можете экспериментировать с большими размерами.
Вдавите корневой шар томатного растения через отверстие в нижней части перевернутого контейнера. После того, как корневой шарик пройдет, заполните переверный горшок или ведро влажной почвой. Не используйте грязь со своего двора или сада, так как это будет слишком тяжелым для корней.
Также убедитесь, что почва смочена до того, как вы положите ее в перевернутую тару. Если это не так, корням растений в будущем будет трудно получать воду, так как очень сухая грунтовая почва фактически отталкивает ее.
Повесьте вверх помидоры в месте, где они получат шесть или более часов солнца в день. Поливайте помидоры сверху вниз по крайней мере один раз в день и два раза в день, если температура выше 29 ° C.
Если вы хотите, вы также можете выращивать другие растения в верхней части перевернутого контейнера . И это все, что нужно, чтобы выращивать томаты вверх дном. Зрелые помидоры будут свисать прямо за вашим окном, если подвесите ведро или горшок с ними, как цветочное кашпо.
Опубликовано: Ангелина Крент
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