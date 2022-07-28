Огородники рассказали, как получить ранний урожай белокочанной капусты

Любой огородник стремится пораньше получить свой урожай, и это так же касается капусты.

Рассада капусты под стеклом:

На грядке нужно сделать лунки, в которые бросают 3-5 семян капусты. Затем после засыпки накрывают стеклом (мини-парник), а когда растения прорастают, то стекло удаляют. В течение роста капусту прореживают и оставляют более сильные стебли.

Они дают сильную корневую систему, которая во время жары не будет нуждаться в активном поливе. Хороший урожай гарантирован, если такой способ применять для ранних сортов кольраби и брокколи.

Есть у такого метода небольшой недостаток. Здесь приходится тратиться на покупку семян, а также тщательно ухаживать за всходами первые 2 недели, и это нужно учитывать.

Что делать, чтобы семена капусты всходили одновременно?

Дружные всходы семян зависят от их размера. Мелкие всходят в одно время, более крупные – в другое. Чтобы легко отсеять мелкие, удобно использовать сито с ячейками в 1,5 мм. Чтобы защитить семена от грибков и других неприятностей их необходимо оставить в растворе марганцовки на 20 минут, а после сполоснуть в воде.

Подготовка грядки для посадки капусты:

Грядки следует организовать за 1 неделю до посадки семян и обязательно добавить удобрения, например, навозный перегной или компост из торфа и навоза. Не будет лишней и минеральная смесь в пропорции на 1 м.кв.

Нужно все перемешать, взяв суперфосфат (1 ст.л.) с древесной золой (1 стакан) и мочевиной (1 ч.л.). После посыпки землю нужно тщательно перекопать и разбить большие грудки граблями.

Как правильно сажать семена капусты в грядку:

Если сажать семена глубоко, они могут долго всходить и прорастать со слабыми стеблями. Если же слишком мелко посеять, то влага не сможет проникать к семенам. Самой оптимальной глубиной считается 2-3 см.

Самое приемлемое расстояние между лунками считается 45-60 см – растения друг другу не мешают в росте, и будут сохранять ценную влагу. Для удобства и легкого ухаживания между грядками оставляют 70 см.

Нужно поддерживать приемлемый уровень влажности для растений, ведь каждый огородник стремится получить хорошо сформированный кочан, и при этом в короткие сроки. Чтобы проверить почву на количество влаги, достаточно на глубине 5-7 см взять небольшой кусочек земли и бросить его с высоты около метра.

Если он рассыпался, это значит, что почва нуждается в поливе. У капусты так же есть свой вредитель, такой как крестоцветная блошка. Смешав табачную пыль и золу, получите смесь, которой следует опудрить растения. Она поможет уберечь от блошки ваш урожай.