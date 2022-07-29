Госдеп объявил награду в $10 млн за данные о «поваре Путина» Пригожине

Американский Госдеп назначил награду в 10 миллионов долларов за некоторые сведения о российском бизнесмене Евгении Пригожине.

Пресс-служба Госдепартамента Соединённых Штатов сообщила, что Госдеп объявил награду в 10 миллионов долларов за данные, доказывающие причастность Евгения Пригожина и российского "Агентства интернет-исследований" к вмешательству в ход американских выборов.

Евгений Пригожин известен в СМИ как "повар Путина", поскольку ранее занимался организацией питания высших государственных лиц России. Также Пригожину нередко приписывают основание российской частной военной кампании "Вагнер", однако бизнесмен отрицает свою связь с известной ЧВК.