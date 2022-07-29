МИД Франции: ОБСЕ оценит ситуацию с правами человека в РФ по «московскому механизму»
Пресс-служба Министерства иностранных дел Франции сообщает, что ОБСЕ запустит "московский механизм" в отношении России.
39 июля пресс-служба французского МИДа сообщила, что организация ОБСЕ запустила "московский механизм", в рамках которого 38 независимых государств начнут расследование ситуации с правами человека в России. По данным МИД Франции, в последнее время сфера соблюдения человеческих прав в России страдает.
Сам "московский механизм" ОБСЕ предполагает, что страны-члены организации могут начинать расследование в отношении другой страны на её территории.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков попросил не верить данным NYT о потерях армии России в Украине
Офицер разведки США Риттер раскритиковал Байдена, встав на защиту Путина
The Telegraph: Джонсон займет пост Генсека НАТО
Белый дом исключил поездку Зеленского в США
Биржа ICE Futures сообщила о подорожании газа до 2250$ за 1000 кубометров