МИД Франции: ОБСЕ оценит ситуацию с правами человека в РФ по «московскому механизму»

Пресс-служба Министерства иностранных дел Франции сообщает, что ОБСЕ запустит "московский механизм" в отношении России.

39 июля пресс-служба французского МИДа сообщила, что организация ОБСЕ запустила "московский механизм", в рамках которого 38 независимых государств начнут расследование ситуации с правами человека в России. По данным МИД Франции, в последнее время сфера соблюдения человеческих прав в России страдает.

Сам "московский механизм" ОБСЕ предполагает, что страны-члены организации могут начинать расследование в отношении другой страны на её территории.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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