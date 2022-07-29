МИД Франции: ОБСЕ оценит ситуацию с правами человека в РФ по «московскому механизму»

Пресс-служба Министерства иностранных дел Франции сообщает, что ОБСЕ запустит "московский механизм" в отношении России.

39 июля пресс-служба французского МИДа сообщила, что организация ОБСЕ запустила "московский механизм", в рамках которого 38 независимых государств начнут расследование ситуации с правами человека в России. По данным МИД Франции, в последнее время сфера соблюдения человеческих прав в России страдает.

Сам "московский механизм" ОБСЕ предполагает, что страны-члены организации могут начинать расследование в отношении другой страны на её территории.