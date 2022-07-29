Politico: палата представителей США признает Россию спонсором терроризма

Издание Politico утверждает, что американская палата представителей намеревается признать Россию террористическим государством.

По данным газеты Politico, группа американских депутатов из палаты представителей намерены предложить к рассмотрению законопроект, призывающий признать Россию террористическим государством.

Примечательно, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что решение США признать Россию государством-террористом сильно испортит отношения между Москвой и Вашингтоном. Представитель МИД РФ Мария Захарова также заверила, что Кремль не оставит без ответа подобные действия США.