Hollywood Reporter: умерла актриса из фильма «Матрица» Мэри Элис

Издание Hollywood Reporter сообщило о гибели актрисы Мэри Элис, игравшей в фильме "Матрица: революция".

Ночью 29 июля газета Hollywood Reporter со ссылкой на правоохранительные органы Нью-Йорка сообщила, что на 86-ом году жизни скончалась знаменитая актриса Мэри Элис, запомнившаяся зрителям по роли в культовом фильме "Матрица: революция".

При жизни Мэри Элис получила престижную награду Эмми за лучшую второплановую роль в телесериале "Я улечу". Элис была включена в Зал славы американского театра в 2000 году.