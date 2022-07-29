Депутат из Венесуэлы Тони Боса утверждает, что европейские государства переживают эффект бумеранга от антироссийских санкций.

Венесуэльский парламентарий Тони Боса заявил, что страны Европейского союза столкнулись с закономерным эффектом бумеранга, приняв решение ввести экономические и политические санкции против России. По мнению Боса, именно на европейских государствах лежит ответственность за манифестацию мирового продовольственного кризиса.

Также Тони Боса напомнил, что из-за антироссийских санкций Евросоюз начал испытывать проблемы с энергобезопасностью, из-за чего некоторые страны ЕС попросили Брюссель снизить градус санкций против РФ.