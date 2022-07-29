Боса: Европа столкнулась с эффектом бумеранга после санкций против России
Депутат из Венесуэлы Тони Боса утверждает, что европейские государства переживают эффект бумеранга от антироссийских санкций.
Венесуэльский парламентарий Тони Боса заявил, что страны Европейского союза столкнулись с закономерным эффектом бумеранга, приняв решение ввести экономические и политические санкции против России. По мнению Боса, именно на европейских государствах лежит ответственность за манифестацию мирового продовольственного кризиса.
Также Тони Боса напомнил, что из-за антироссийских санкций Евросоюз начал испытывать проблемы с энергобезопасностью, из-за чего некоторые страны ЕС попросили Брюссель снизить градус санкций против РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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