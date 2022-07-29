Белый дом: Байден не хочет запрещать Пелоси ехать на Тайвань
Пресс-служба Белого дома сообщила, что Джо Байден не стал давать советы Нэнси Пелоси относительно того, следует ли ей лететь на Тайвань.
В Белом доме сообщает, что президент США Джо Байден отказался давать советы спикеру американской палаты представителей Нэнси Пелоси относительно того, следует ли ей посещать Тайвань в августе. Примечательно, что накануне группа американских военных кораблей подошла к берегам Китая для защиты Тайваня во время предполагаемого визита Пелоси.
Днём ранее состоялся телефонный разговор между Джо Байденом и Си Цзиньпином, в ходе которого китайский лидер достаточно прямолинейно предупредил своего американского коллегу о последствиях вмешательства США во внутренние дела Тайваня.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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