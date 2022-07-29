Fox News: Зеленский относится к США с полным презрением
Журналист американского телеканала Fox News Такер Карлсон утверждает, что нынешнее украинское правительство презрительно относится к США.
29 июля постоянный ведущий канала Fox News Такер Карлсон раскритиковал заявление Владимира Зеленского, который недавно публично заявил, что инфляция в Соединённых Штатов является второстепенной проблемой, в то время как Киев продолжает настаивать на получение новой финансовой и экономической помощи от администрации Вашингтона.
По мнению Карлсона, отношение Зеленского к США полно неприкрытого презрения, поскольку его не интересуют проблемы американской нации, но интересуют американские деньги.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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