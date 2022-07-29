Fox News: Зеленский относится к США с полным презрением

Журналист американского телеканала Fox News Такер Карлсон утверждает, что нынешнее украинское правительство презрительно относится к США.

29 июля постоянный ведущий канала Fox News Такер Карлсон раскритиковал заявление Владимира Зеленского, который недавно публично заявил, что инфляция в Соединённых Штатов является второстепенной проблемой, в то время как Киев продолжает настаивать на получение новой финансовой и экономической помощи от администрации Вашингтона.

По мнению Карлсона, отношение Зеленского к США полно неприкрытого презрения, поскольку его не интересуют проблемы американской нации, но интересуют американские деньги.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 