29 июля гендиректор института ЕврАзЭС Владимир Лепехин дал интервью изданию "Украина.ру", где рассказал, при каких обстоятельствах Польша может войти на Запад украинских территорий.

По мнению Владимира Лепехина, ввод вооружённых сил на запад Украины является маловероятным, но возможным. Лепехин уверен, что польские войска беспрепятственно войдут на территорию Западной Украины в случае, если российские военные займут Киев или форсируют реку Днепр.

При этом Владимир Лепехин утверждает, что российские солдаты не станут этого делать, сосредоточив свои усилия на присоединении к России Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР. Поскольку ВС РФ не пойдут в повторное наступление на Киев и не будут пробовать занять запад Украины, польские солдаты не станут заходить на украинскую территорию.

Также Лепехин заявил, что правительство Польши курируется разведывательной службой Великобритании и может получать приказы от Лондона, однако без занятия Киева российскими войсками и наступления на запад Украины сил спецоперации британская разведка не отдаст такого приказа.