МВД России создало временные пункты в Херсоне и Запорожской области
Российские отделения МВД появились в Херсонской и Запорожской областях, занятых армией РФ в ходе спецоперации.
Telegram-канал "МВД Медиа" сообщил, что в Херсоне и Запорожской области были созданы первые временные пункты Министерства внутренних дел РФ, которые помогают российским военным в осуществлении контроля за правопорядком в регионах.
К текущему моменту российские полицейские уже патрулируют города в Запорожской и Херсонской областях, также проводя мероприятия по розыску и обезвреживания преступников.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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