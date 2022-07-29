МВД России создало временные пункты в Херсоне и Запорожской области

Российские отделения МВД появились в Херсонской и Запорожской областях, занятых армией РФ в ходе спецоперации.

Telegram-канал "МВД Медиа" сообщил, что в Херсоне и Запорожской области были созданы первые временные пункты Министерства внутренних дел РФ, которые помогают российским военным в осуществлении контроля за правопорядком в регионах.

К текущему моменту российские полицейские уже патрулируют города в Запорожской и Херсонской областях, также проводя мероприятия по розыску и обезвреживания преступников.