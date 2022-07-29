Вучич: Украина не сможет победить Россию с нынешней стратегией НАТО

Премьер Сербии Александр Вучич утверждает, что Украина не сможет победить Россию в спецоперации с текущей тактикой НАТО.

29 июля сербский премьер-министр Александр Вучич выразил уверенность, что Украина не способна одолеть Россию на поле боя при той стратегии поддержки Киева, которую избрали страны НАТО, поставляющие вооружения для ВСУ.

По мнению Вучича, достижение мирного урегулирования в регионе возможно, однако для этого Североатлантический альянс должен пересмотреть свою тактику в отношении Украины. Также Александр Вучич сообщил, что страны Евросоюза ожидает экономическая рецессия в случае, если украинский конфликт затянется.