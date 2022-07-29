Le Figaro: глава L’Occitane осудил принуждение бизнеса к уходу из РФ из-за спецоперации
Гендиректор фирмы L’Occitane Рейнольд Гейгер раскритиковал политиков и СМИ, призывающих западный бизнес уйти из России из-за спецоперации в Украине.
В пятницу утром газета Le Figaro опубликовало интервью с главой французской косметической компании L’Occitane Рейнольдом Гейгером, который публично заявил, что осуждает всех, кто принуждает западные компании к уходу с российских рынков после начала спецоперации армии РФ в Украине.
По словам Гейгера, накануне Йельский университет опубликовал перечень западных фирм и отношение к ним клиентов на основании того, остались ли они в России. После этого менее чем за час компания Рейнольда Гейгера L’Occitane подверглась почти 200 гневным комментариям со стороны пользователей соцсетей, призывающих гендиректора фирмы продать весь бизнес в РФ и уйти с российского рынка.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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