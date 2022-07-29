Rand Corporation: Россия может атаковать страны НАТО ядерным оружием
Агентство Rand Corporation утверждает, что существует вероятность применения российского ядерного оружия против государств Североатлантического альянса.
29 июля аналитическая платформа Rand Corporation представила доклад, в котором утверждается, что Москва может принять решение о применении тактического ядерного оружия против стран НАТО.
Авторы доклада напоминают, что страны Запада практически исчерпали свои санкционные возможности в отношении РФ, ввиду чего некоторые члены Североатлантического альянса могут предлагать открыто атаковать Россию.
По мнению экспертов Rand Corporation, подобные заявления участников блока НАТО может заставить думать Кремль о том, что военная агрессия данного блока в адрес российских территорий неизбежна, ввиду чего Россия первой атакует Североатлантический альянс стратегическим ядерным вооружением.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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