Си Цзиньпин в разговоре с Байденом сделал ему последнее предупреждение

Глава Китайской народной республики провел телефонный разговор с президентов США.

Вчера, 28 июля, прошел телефонный разговор между президентов США Джо Байденом и генеральным секретарем Китая Си Цзиньпином.

В этом разговоре глава Китайской народной республики сделал лидеру Соединенных Штатов, можно сказать, последнее предупреждение.

Си Цзиньпин посоветовал Джо Байдену "не играть с огнем" в ситуации с вопросом Тайваня.

"Мы решительно выступаем против сепаратизма и "независимости Тайваня", а также вмешательства внешних сил", - также отметил лидер КНР.

Отметим, что ранее Китай пригрозил США началом боевых действий в случае прямого вмешательства в проблему Тайваня.