Си Цзиньпин в разговоре с Байденом сделал ему последнее предупреждение
Глава Китайской народной республики провел телефонный разговор с президентов США.
Вчера, 28 июля, прошел телефонный разговор между президентов США Джо Байденом и генеральным секретарем Китая Си Цзиньпином.
В этом разговоре глава Китайской народной республики сделал лидеру Соединенных Штатов, можно сказать, последнее предупреждение.
Си Цзиньпин посоветовал Джо Байдену "не играть с огнем" в ситуации с вопросом Тайваня.
"Мы решительно выступаем против сепаратизма и "независимости Тайваня", а также вмешательства внешних сил", - также отметил лидер КНР.
Отметим, что ранее Китай пригрозил США началом боевых действий в случае прямого вмешательства в проблему Тайваня.
Опубликовано: Николай Скира
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