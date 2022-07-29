Си Цзиньпин по телефону потребовал от Байдена не играть с огнем и не лезть на Тайвань

Глава Китая Си Цзиньпин в разговоре с Джо Байденом потребовал от него не вмешиваться в дела Китая.

Президент Соединенных Штатов Америки по телефону пообщался с генсеков Китайской народной республики Си Цзиньпином.

В ходе беседы Си Цзьньпин напомнил, что вопрос независимости Тайваня является внутренним делом Китая.

Генеральный секретарь китайской коммунистической партии заявил, что Байдену не стоит играть с огнем в этой ситуации.

"Мы решительно выступаем против сепаратизма и "независимости Тайваня", а также вмешательства внешних сил", - говорится в обращении Си Цзиньпина к Байдену.