Си Цзиньпин по телефону потребовал от Байдена не играть с огнем и не лезть на Тайвань
Глава Китая Си Цзиньпин в разговоре с Джо Байденом потребовал от него не вмешиваться в дела Китая.
Президент Соединенных Штатов Америки по телефону пообщался с генсеков Китайской народной республики Си Цзиньпином.
В ходе беседы Си Цзьньпин напомнил, что вопрос независимости Тайваня является внутренним делом Китая.
Генеральный секретарь китайской коммунистической партии заявил, что Байдену не стоит играть с огнем в этой ситуации.
"Мы решительно выступаем против сепаратизма и "независимости Тайваня", а также вмешательства внешних сил", - говорится в обращении Си Цзиньпина к Байдену.
Опубликовано: Николай Скира
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