Новому послу США Родригесу запретили въезд в Никарагуа
Правительство Никарагуа отозвало разрешение на въезд на территорию страны нового посла США Уго Родригеса, которого оно обвиняет во «вмешательстве» и «неуважении» к стране.
«Правительство Никарагуа, используя свои полномочия и в порядке осуществления своего национального суверенитета, немедленно отзывает полномочия, предоставленные Уго Родригесу», — заявил министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада в письме на имя министра иностранных дел США. Состояние Энтони Блинкена.
Манагуа обосновал эту меру «заявлениями о вмешательстве и неуважении к стране».
В мае прошлого года президент США Джо Байден назначил Уго Родригеса послом в Манагуа, но это назначение должно быть ратифицировано парламентом Никарагуа.
Отношения Никарагуа и США обострились после протестов оппозиции против правительства Даниэля Ортеги в 2018 году, в результате которых, по данным Межамериканской комиссии по правам человека (IACHR), погибли 355 человек.
Они стали еще более напряженными после переизбрания в прошлом году президента Ортеги на четвертый срок подряд. Вашингтон не признал законность прошедших выборов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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