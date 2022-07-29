Новому послу США Родригесу запретили въезд в Никарагуа

Правительство Никарагуа отозвало разрешение на въезд на территорию страны нового посла США Уго Родригеса, которого оно обвиняет во «вмешательстве» и «неуважении» к стране.

«Правительство Никарагуа, используя свои полномочия и в порядке осуществления своего национального суверенитета, немедленно отзывает полномочия, предоставленные Уго Родригесу», — заявил министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада в письме на имя министра иностранных дел США. Состояние Энтони Блинкена.

Манагуа обосновал эту меру «заявлениями о вмешательстве и неуважении к стране».

В мае прошлого года президент США Джо Байден назначил Уго Родригеса послом в Манагуа, но это назначение должно быть ратифицировано парламентом Никарагуа.

Отношения Никарагуа и США обострились после протестов оппозиции против правительства Даниэля Ортеги в 2018 году, в результате которых, по данным Межамериканской комиссии по правам человека (IACHR), погибли 355 человек.

Они стали еще более напряженными после переизбрания в прошлом году президента Ортеги на четвертый срок подряд. Вашингтон не признал законность прошедших выборов.