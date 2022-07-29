Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что Зеленский виноват в том, что сейчас Украина стоит в руинах.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале любит озвучивать ситуацию на Украине, а действия президента Зеленского в частности.

Ни для кого не секрет, насколько сейчас находится в упадочном состоянии Украина.

Украинский народ надеялся, что после стольких лет коррупционных пиратских махинаций Владимир Зеленский подарит покой и процветание стране, но это оказалось жестокой неправдой.

По словам Марии Захаровой именно Зеленский полностью добил свою страну. Именно его представитель МИД винит в крахе украинского государства. На своем Telegram-канале она написала весьма нестандартно.

«Владимир Ленин Украину создал, Ленин Владимир разрушил», — написала Захарова.

В этой фразе чувствуется вся каверзность ситуации, ведь супругу Владимира Зеленского зовут Елена.

На данный момент Россия проводит специальную операцию на Украине по устранению националистического режима. Ее основной целью считается защита мирных граждан Донбасса, который много лет назад хотел отсоединиться от Украины и примкнуть к России.