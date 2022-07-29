ВСУ нанесли удар из HIMARS по тюрьме в ДНР, убив 40 заключённых и ранив 130

В ночь на 29 июля украинские военные обстреляли населённый пункт Еленовка в Донецкой Народной республики.

Утром пятницу заместитель министра информации Донецкой Народной республики Даниил Безносов сообщил, что сегодня ночью представители вооружённых сил Украины обстреляли населённый пункт Еленовка в Донецкой области. Обстрел вёлся из американской РСЗО HIMARS, поставленной Киеву накануне.

По данным Безносова, украинское снаряды попали в барак с военнопленными в Еленовке, в результате чего сорок человек скончались на месте и 130 ещё ранены.