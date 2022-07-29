Лидер парламентской группы АдГ Бернд Гёгель назвал Россию «темной стороной власти» (Звездные войны) и в то же время выступил за переговоры между Западом и президентом Путиным.

«Наши правители не хотят иметь ничего общего с темной стороной власти», — заявил Гёгель в интервью «Stuttgarter Zeitung» : «Но мы не разрешим этот ужасный кризис, если не услышим, что говорит и чего хочет Россия».

Запад продлевает войну, поставляя Украине оружие, и в настоящее время делает все возможное, чтобы отсрочить отправную точку для переговоров, раскритиковал действия, в том числе, правительства Германии Гёгель.

«Чем больше танков и гаубиц мы поставляем, тем тяжелее и кровопролитнее становится конфликт», - считает политик.

Однако в военном отношении Украина является второй по силе страной в Европе. «Это не миниатюрное государство, которое не может себя защитить», - отметил он.