Глава фракции Бундестага выступил за переговоры с Путиным и назвал РФ «темной стороной власти»
Лидер парламентской группы АдГ Бернд Гёгель назвал Россию «темной стороной власти» (Звездные войны) и в то же время выступил за переговоры между Западом и президентом Путиным.
«Наши правители не хотят иметь ничего общего с темной стороной власти», — заявил Гёгель в интервью «Stuttgarter Zeitung» : «Но мы не разрешим этот ужасный кризис, если не услышим, что говорит и чего хочет Россия».
Запад продлевает войну, поставляя Украине оружие, и в настоящее время делает все возможное, чтобы отсрочить отправную точку для переговоров, раскритиковал действия, в том числе, правительства Германии Гёгель.
«Чем больше танков и гаубиц мы поставляем, тем тяжелее и кровопролитнее становится конфликт», - считает политик.
Однако в военном отношении Украина является второй по силе страной в Европе. «Это не миниатюрное государство, которое не может себя защитить», - отметил он.
Опубликовано: Тарас Медведев
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