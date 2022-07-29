МИД Беларуси предложил отказаться от международной концепции прав человека

Замглавы МИД Беларуси Юрий Амбразевич раскритиковал международную концепцию прав человека.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич выступил на Пекинском форуме, где высказался в пользу десакрализации международной концепции прав человека. По мнению Амбразевича, данная система используется западными государствами лишь как повод для введения санкций против других стран.

Также Юрий Амбразевич уверен, что человек изначально рождается свободным, однако каждое отдельное взятое государство должно само устанавливать границы человеческих прав.