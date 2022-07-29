Джавелин и Джавелина стали популярными именами для новорожденных на Украине

Минюст Украины рассказал, что популярными именами детей в 2022-м стали названия поставляемой Западом военной техники и вооружений.

Как сообщает министерство юстиции популярными именами на Украине, наряду с обычными, становятся: Джавелина, Аделина-Джавелина, Артур-Байрактар и Ян-Джавелин.

Как реакция на это сообщение в рунете привели возможные варианты имени отчеств украинцев спустя два десятилетия войны. Можно предположить, что появятся сочетания Джавелин Байрактарович или Химарс Марсович.