Джавелин и Джавелина стали популярными именами для новорожденных на Украине
Минюст Украины рассказал, что популярными именами детей в 2022-м стали названия поставляемой Западом военной техники и вооружений.
Как сообщает министерство юстиции популярными именами на Украине, наряду с обычными, становятся: Джавелина, Аделина-Джавелина, Артур-Байрактар и Ян-Джавелин.
Как реакция на это сообщение в рунете привели возможные варианты имени отчеств украинцев спустя два десятилетия войны. Можно предположить, что появятся сочетания Джавелин Байрактарович или Химарс Марсович.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Delfi: Латвия возобновила покупку российского газа реверсом в обход «Газпрома»
ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS тюрьму в Еленовске, сорок военнопленных погибли
Бразилия, Мексика и Аргентина не присоединились к позиции США по Украине
Войска Украины атаковали тюрьму в ДНР из HIMARS, убив 40 пленных солдат ВСУ
Госдеп объявил награду в $10 млн за данные о связи Пригожина с выборами в США