Во Франции инфляция в июле подскочила до 6,1 процента

Согласно первоначальной оценке INSEE, цены во Франции снова выросли на 6,1% в годовом исчислении.

В середине лета портфели домохозяйств по-прежнему сильно пострадали от резкого роста цен. И это еще не конец, французы планируют большие расходы перед началом учебного года.

По данным INSEE, в июле инфляция вновь увеличилась, достигнув 6,1%, после 5,8% в июне. Рост, вызванный «ускорением цен на услуги в связи с летним периодом, продукты питания и, в меньшей степени, на промышленные товары».

За один год цены на энергоносители пережили самый сильный рост за последние десятилетия и подскочили на 33,1% из-за резкого роста цен на топливо. Цены на продукты питания следовали той же траектории, увеличившись за год на 5,7%, что является самым высоким показателем с июля 2008 года: этикетка свежих продуктов выросла на 6,2% по сравнению с 5,7% для остальных продуктов питания.