Во Франции инфляция в июле подскочила до 6,1 процента
Согласно первоначальной оценке INSEE, цены во Франции снова выросли на 6,1% в годовом исчислении.
В середине лета портфели домохозяйств по-прежнему сильно пострадали от резкого роста цен. И это еще не конец, французы планируют большие расходы перед началом учебного года.
По данным INSEE, в июле инфляция вновь увеличилась, достигнув 6,1%, после 5,8% в июне. Рост, вызванный «ускорением цен на услуги в связи с летним периодом, продукты питания и, в меньшей степени, на промышленные товары».
За один год цены на энергоносители пережили самый сильный рост за последние десятилетия и подскочили на 33,1% из-за резкого роста цен на топливо. Цены на продукты питания следовали той же траектории, увеличившись за год на 5,7%, что является самым высоким показателем с июля 2008 года: этикетка свежих продуктов выросла на 6,2% по сравнению с 5,7% для остальных продуктов питания.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Delfi: Латвия возобновила покупку российского газа реверсом в обход «Газпрома»
ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS тюрьму в Еленовске, сорок военнопленных погибли
Бразилия, Мексика и Аргентина не присоединились к позиции США по Украине
Войска Украины атаковали тюрьму в ДНР из HIMARS, убив 40 пленных солдат ВСУ
Госдеп объявил награду в $10 млн за данные о связи Пригожина с выборами в США