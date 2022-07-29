После волны протестов на Шри-Ланке началась волна арестов

После подавления массовых протестов в Шри-Ланка новый президент Ранил Викремесингхе решил расправиться с противниками правительства.

По меньшей мере двенадцать ключевых фигурантов протестного движения уже арестованыа, сообщил DPA представитель полиции в Коломбо. Около 300 протестующих были идентифицированы, но еще не арестованы. Государство обвиняет противников власти в применении насилия и порче государственного имущества. Они также подожгли частную резиденцию Викремесингхе.

В среду парламент продлил чрезвычайное положение на месяц, несмотря на резкие протесты оппозиционных партий. Оппозиция обвиняет новое руководство в злоупотреблении властью. Правительство «мстит людям, организовавшим акции протеста», раскритиковал его депутат от оппозиции Сумантиран.

«Возможно, были люди, которые нанесли ущерб имуществу, и их могли арестовать. Но здесь правительство ведет охоту на протестующих», — сказал он.

Островное государство переживает худший экономический кризис за последние десятилетия, и люди обвиняют правительство в бесхозяйственности.

Президент Готабая Раджапакса бежал из страны две недели назад после нескольких месяцев массовых протестов.

Приняв присягу, его преемник Викремесингхе неделю назад силой разогнал центральный лагерь протеста противников правительства. Викремесингхе считается близким союзником Раджапаксы.