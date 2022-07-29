Госдеп США собрал «охотников за головами» на охоту за Пригожиным, приз $10 млн

Госдеп США объявил вознаграждение в 10 млн за досье на предпринимателя Евгения Пригожина и «Агентство интернет-исследований», которых обвиняют во «вмешательстве» в выборы.

«Госдеп разыскивает информацию об „Агентстве интернет-исследований“, Евгении Викторовиче Пригожине и связанных с ним российских организациях и партнерах в связи с их причастностью к вмешательству в выборы в США», — сообщает МИД США.

Под подозрением Госдепа оказалось еще дюжина физических лиц и девять российских компаний.

Ресторатора Евгения Пригожина считают лицом близким к Владимиру Путину, он в свое время получил прозвище «повар Путина».

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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