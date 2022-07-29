Спецслужбы США задержали на Гавайях двух агентов КГБ, живущих 35 лет под чужими именами

Прожив 35 лет под именами умерших младенцев, Уолтер Примроуз и Гвинн Моррисон были арестованы на Гавайях и подозреваются в шпионаже.

Американское правосудие предъявило обвинение в «краже личных данных» супружеской паре, прожившей 35 лет под именами умерших младенцев.

Уолтер Примроуз и его жена Гвинн Моррисон, родившиеся в 1955 году, были арестованы на Гавайях в пятницу, 29 июля. Согласно судебным документам, при обыске в их доме была обнаружена старая фотография пары, одетой в советскую военную форму.

В четверг во время телефонного слушания федеральный судья оценил, что шестидесятилетний мужчина способен к побегу и приказал продолжить его содержание под стражей. Его жена предстанет перед судьей на следующей неделе.

Согласно обвинительному заключению, они вместе учились в 1970-х годах в Техасе, поженились там в 1980 году, а в 1987 году по неизвестной причине приняли имена Бобби Форта и Джулии Монтегю, младенцев, умерших несколькими годами ранее и похороненных на одном из кладбищ Техаса.

Они снова поженились в 1988 году под этими новыми именами. В 1994 году Бобби-Уолтер поступил на службу в береговую охрану и проработал в этой должности 20 лет, прежде чем устроиться на работу к подрядчику Министерства обороны.

За прошедшие годы они получили множество документов под вымышленными именами, в том числе водительские права и несколько паспортов. Наконец, в 2018 году они были замечены при попытке зарегистрироваться в системе социального обеспеченияМинобороны и береговой охраны.

Обвинительное заключение не касается обвинений в шпионаже, но документ, поданный в ходе судебного разбирательства против их предварительного освобождения, свидетельствует об этом.

«Федеральные агенты изъяли письма, адресованные подсудимым под именами, отличными от Бобби, Джули, Уолтера или Гвинна, что позволяет предположить, что они использовали несколько псевдонимов, и нашли фотографии, на которых они носят форму», - пишет федеральный прокурор Клэр Коннорс.

Адвокат Гвинн Моррисон Меган Кау в кратком комментарии AFP заявила, что ее клиент не признает приписываемых ей фактов.